12 Setembro 2023, 17h46

Apenas 13% dos trabalhadores tiveram acesso a formação em Inteligência Artificial (AI) no último ano, de acordo com o mais recente estudo Workmonitor Pulse Survey da Randstat.

As informações foram recolhidas a partir de anúncios de emprego e, também, de mais de sete mil testemunhos de trabalhadores em todo o mundo.

De acordo com o relatório, a maioria dos inquiridos (52%) considera que esse recurso será benéfico para “melhorar as suas perspetivas de progressão de carreira, ultrapassando largamente o receio de utilizar a tecnologia”.

Segundo Isabel Roseiro, Diretora de Marketing e Comunicação da Randstad Portugal, o estudo permitiu concluir “que cada vez mais os empregadores procuram talento com competências em IA”.

“A nossa própria análise dos anúncios de emprego revela um aumento de 2000% desde o primeiro trimestre”, destacou, acrescentando que “a IA mostra um impacto profundo na produtividade e no desempenho geral no local de trabalho”.

“É, no entanto, fundamental que exista um equilíbrio entre as competências exigidas pelas empresas e desejadas pelos colaboradores, por um lado, e as oportunidades de formação oferecidas, por outro. A IA veio para ficar e os nossos dados revelam que os profissionais estão prontos para adotar esta tecnologia também para o seu próprio benefício. As organizações bem-sucedidas serão aquelas que aproveitarem as oportunidades da IA”, continuou a mesma responsável.