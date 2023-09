Olhando para o presente, o regresso às aulas, que acontece dentro de poucos dias, é visto pela maior parte dos pais e encarregados de educação com entusiasmo, mas também com alguma ansiedade.

11 Setembro 2023, 14h45

No regresso às aulas, a ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor adianta que as expectativas são de um ensino mais digital, mas com a continuidade do formato presencial.

Apesar de a maior parte dos consumidores revelar que o regresso às aulas é sentido com entusiasmo (33%), há também quem associe esta época a ansiedade (19%) e a stress (12%). Para os encarregados de educação, as principais dificuldades vividas pelos alunos por estes dias são a sobrecarga de trabalhos de casa (19%), o método de ensino em vigor (15%), o pouco tempo livre para brincarem (12%) e o programa curricular (10%).

Adicionalmente, os principais desafios dos professores, percecionados pelos encarregados de educação, são o tamanho das turmas (18%), os desafios na gestão do comportamento dos alunos em sala de aula (16%) e as dificuldades associadas com a progressão de carreira e salarial (16%).

Como gostariam pais e encarregados de educação que fosse o ensino daqui a uma década?

Segundo o estudo da ConsumerChoice, que também analisou perceções e expectativas, apenas 6% dos encarregados de educação expressa a opinião de que em 2033 o ensino fosse 100% digital. Ninguém (0%) deseja o ensino remoto, 30% gostaria que houvesse mais foco na criatividade e resolução de problemas, 16% espera que haja uma abordagem mais personalizada, 15% quer vê-lo mais prático e menos teórico (comparado com o atual) e 12% refere um maior destaque nas capacidades socio-emocionais.

Devido ao crescente uso de tecnologia e inteligência artificial, 23% dos consumidores acredita que os dispositivos eletrónicos serão o maior investimento no regresso às aulas daqui a 10 anos, com 18% a achar que irá gastar mais em licenças de software educacional e 13% em livros digitais interativos.