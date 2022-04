Apenas nove mulheres constam na lista dos 100 CEO mais bem pagos dos EUA

A CEO da Walgreens foi a mulher no cargo mais bem paga em 2021, de acordo com o novo estudo da Equilar. Rosalind Brewer teve uma compensação de 28,3 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros) no ano, dos quais, 20,2 milhões de dólares (cerca 18,6 milhões de euros) em ações.

O estudo da Equilar analisou as 100 maiores empresas dos Estados Unidos e ordenou-as por receita. Do total de chief executive officers do grupo, apenas nove são mulheres o que se traduz num crescimento face ao mesmo período no ano anterior, altura em que a lista contava apenas com seis mulheres. Ainda assim, no top 10 dos CEO mais bem pagos, não há qualquer representação feminina.

A compor a lista das restantes oito, surge Carol Tomé, CEO da distribuidora UPS, que auferiu 27,62 milhões de dólares em 2021, Phebe Novakovic, CEO da empresa aeroespacial General Dynamics (23,55 milhões de dólares) e Julie Sweet (23,09 milhões de dólares), CEO da consultora Accenture.

Destaque ainda para a CEO do Citigroup, Jane Fraser (20,54 milhões de dólares), Lynn Good (16,17 milhões de dólares), CEO da energética Duke Energy e a chefe-executiva da seguradora Progressive, Susan Patricia Griffith (14,46 milhões de dólares). Já Vicki Hollub, CEO da petrolífera Occidental Petroleum e Safra Catz, responsável pela Oracle, auferiram, respectivamente 11,07 milhões e 10,63 milhões de dólares.

Apesar disso, a CEO da Oracle surge em segundo na lista dos 100 CEO cujos salários mais cresceram, ficando apenas atrás do CEO da Broadcom, Hock Tan. Catz viu o seu salário crescer 1003% em 2021.

De acordo com o estudo, o CEO que mais recebeu durante o ano de 2021 foi Pat Gelsinger da Intel que recebeu 177 milhões de dólares (107,8 milhões de euros).

De acordo com a “CNBC”, Sarah Anderson especialista em compensação de executivos no think tank Institute for Policy Studies, considera ser “triste ver a falta de representação que as mulheres têm no topo da lista”.

A compensação mediana para os CEO é de 20 milhões de dólares, que representa um crescimento de 30,8% em comparação com 2020.

“Em 2021 os executivos estiveram focados em manter o seu pagamento alto sem se preocuparem com o que estava a acontecer com os seus trabalhadores” disse Anderson. “A longo prazo, e mesmo a curto prazo, não vai ser bom para o lucro da empresa”.