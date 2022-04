Apesar da expulsão de diplomatas e sanções, Kremlin quer manter relações diplomáticas com o Ocidente

A Federação Russa quer manter as relações diplomáticas com os países ocidentais, não obstante a onda de expulsões dos seus diplomatas que se tem vindo a verificar nas últimas semanas, de acordo com o o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Alexander Grushko, citado pela “Reuters”.

Nos últimos dias, vários países da Europa anunciaram a decisão de expulsar vários diplomatas russos e funcionários do Kremlin, entre os quais Portugal, França, Bélgica, Holanda e Itália.

Em declarações à “Interfax”, o ministro russo disse que, apesar de o Kremlin estar a dar uma resposta semelhante aos países que decidem expulsar os seus diplomatas, está igualmente a avaliar as decisões dos países europeus.

“No entanto, a nossa posição permanece absolutamente a mesma: defendemos que os canais diplomáticos permaneçam abertos”, sublinhou.

Nas palavras de Grushko, os países europeus que perturbavam o trabalho dos diplomatas russos estão também a prejudicar os seus próprios interesses.

Desde o dia em que as forças militares do Kremlin irromperam nas fronteiras da Ucrânia, em 24 de fevereiro, mais de 230 diplomatas de Moscovo foram expulsos dos países onde residiam.

O Governo português anunciou esta quarta-feira que vai expulsar dez funcionários da embaixada russa em Portugal, uma decisão tomada em linha com o que tem vindo a ser feito por vários Estados-membros desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.