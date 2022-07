Apoio da UE às forças ucranianas sobe para 2,5 mil milhões

“O Conselho adotou hoje duas medidas de assistência ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz destinadas a reforçar o apoio da UE às capacidades e à resiliência das forças armadas ucranianas para defender a integridade territorial e a soberania do país e proteger a população civil contra a agressão militar russa em curso”, informa em comunicado a estrutura que junta os Estados-membros da UE.

Este novo pacote de ajuda junta-se a outros, do mesmo montante, acordados pelos Estados-membros em 28 de fevereiro, 23 de março, 13 de abril e 23 de maio, ascendendo assim a 2,5 mil milhões de euros os recursos já mobilizados ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para apoiar as forças ucranianas, naquela que é a primeira vez na história que a UE financia o fornecimento de armamento a um país terceiro.

“Graças à quinta parcela de 500 milhões de euros hoje mobilizada, a contribuição da UE ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para a Ucrânia totalizará agora 2,5 mil milhões de euros”, adianta o Conselho da UE na nota de imprensa.

Citado pela nota, o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, afirma: “A UE continua comprometida e firme no seu apoio à Ucrânia na sua luta pela liberdade e independência, [pelo que se] a Ucrânia precisar de mais armas, nós iremos fornecê-las”.

As autoridades ucranianas têm reclamado o envio urgente de armamento suplementar para fazerem face à agressão militar russa.

Paralelamente, muitos Estados-membros da UE têm disponibilizado equipamento militar à Ucrânia, numa base bilateral.

De acordo com o Conselho da UE, o apoio agora mobilizado divide-se em 490 milhões de euros para equipamento militar destinado a fornecer força letal para fins defensivos e em 10 milhões de euros para equipamento e aprovisionamentos, tais como equipamento de proteção pessoal, ‘kits’ de primeiros socorros e combustível, tal como solicitado pelo Governo ucraniano.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de cinco mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz é um instrumento extraorçamental criado para reforçar a capacidade da União em prevenir conflitos, consolidar a paz e reforçar a segurança internacional, permitindo o financiamento de ações operacionais no âmbito da política externa e de segurança comum com implicações no domínio militar ou da defesa.