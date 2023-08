O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia na sexta-feira uma visita de sete dias à Venezuela, na qual se faz acompanhar pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.

30 Agosto 2023, 20h06

Durante a visita, que inclui contactos com a comunidade portuguesa e lusodescendente, Paulo Cafôfo fará uma avaliação dos apoios sociais prestados a portugueses em cinco regiões da Venezuela.

“No âmbito desta deslocação, o secretário de Estado Paulo Cafôfo participará também na cerimónia de entrega de equipamentos digitais e respetivos conteúdos pedagógicos aos estudantes do ensino do português, no Instituto Português de Cultura, em Caracas” explica uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo o comunicado, trata-se “de mais uma etapa do processo de transformação pedagógica do Ensino do Português no Estrangeiro que está em curso”.

Ainda neste âmbito, está prevista a apresentação de um protocolo de cooperação entre o Leitorado de Língua Portuguesa na Universidade Central da Venezuela.

Da agenda, constam ainda visitas à rede consular, à rede médica portuguesa e a equipamentos de ação social.

A comunidade portuguesa na Venezuela “é extensa e reside um pouco por todo o país”, salienta o documento. “Perto de 182.000 cidadãos nacionais estão registados na rede consular e desempenham um papel muito relevante no tecido social e económico, principalmente no comércio e na indústria”, explica.

Na sexta-feira, Paulo Cafôfo visitará a rede médica portuguesa em Chacao (leste de Caracas) e terá reuniões com responsáveis consulares, conselheiros das comunidades e o adido social, sobre a situação social da comunidade portuguesa.

No sábado visitará a Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas, o Centro Português de Caracas e reunir-se-á com a direção do Instituto Português de Cultura, concluindo o dia com entrega de equipamentos a alunos.

No domingo, Paulo Cafôfo, visitará as localidades de Los Teques e Tejerías, entregará a medalha de mérito das Comunidades Portuguesas ao presidente da Associação Amigos de Nossa Senhora de Fátima e secretário-geral da Conferência Episcopal Venezuelana, José António da Conceição.

Na segunda-feira visitará o Centro Social Madeirense de Valência, a Câmara Venezuelana Portuguesa de Carabobo, a Casa Portuguesa de Carabobo, e entregará a Placa de Honra das Comunidades Portuguesas à direção da associação de beneficência Só Bem.

Na terça-feira, Paulo Cafôfo visitará a Casa Portuguesa de Arágua, a rede médica portuguesa local e o Lar Geriátrico Luso-venezuelano de Maracay.

Na quarta-feira, o governante visitará o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira e várias famílias portuguesas carenciadas apoiadas pelo programa Angeles Lusitanos, da organização não-governamental Regala una Sonrisa.

No último dia da visita está agendado um encontro com o reitor da Universidade Central da Venezuela e a apresentação do Protocolo de Cooperação do Leitorado de Língua Portuguesa.

“A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado ‘Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas’ com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da diáspora”, afirma a nota.

