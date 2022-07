Ucrânia acusa Rússia de atacar porto de Odessa após acordo sobre cereais

A Ucrânia acusa a Rússia de ter atingido com mísseis o porto de Odessa, essencial para a exportação de cereais. Um movimento que é visto como um golpe ao acordo assinado na sexta-feira para desbloquear a exportação de cereais a partir dos portos do Mar Negro.

“O inimigo atacou o porto comercial marítimo de Odessa com mísseis de cruzeiro Kalibr”, escreveu o Comando Operacional do Sul no Telegram, citado pela Reuters este sábado. “Dois mísseis foram intercetados pelas defesas ucranianas, enquanto dois atingiram a infraestrutura do porto”, refere.

A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro. O encontro decorreu em Istambul e contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O governo ucraniano já veio acusar a Rússia de “cuspir na cara” da ONU e da Turquia com o ataque lançado contra o porto comercial de Odessa, de acordo com a Lusa.

Num comunicado citado pelo portal oficial Ukrinfrom, de Kiev, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirma que a Rússia deve assumir “toda a responsabilidade” se o acordo alcançado na sexta-feira em Istambul, entre Kiev e Moscovo, for quebrado.

“É um ataque de Vladimir Putin ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan”, sustenta o porta-voz do ministério, Oleg Nikolenko, recordando o papel de Guterres e Erdogan enquanto supervisores do acordo.

Após o acordo, a cotação do trigo caiu fortemente, voltando ao seu nível anterior à invasão russa da Ucrânia. Em Chicago, o alqueire de trigo, cerca de 27 quilo, para entrega em setembro, recuou 5,86%, para 7,59 dólares, regressando ao seu preço antes da invasão da Ucrânia pela tropa russa, em 24 de fevereiro, de acordo com a Lusa.

