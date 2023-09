A transferência para o carregador tipo C fará com que os utilizadores de Apple carreguem todos os dispositivos com o mesmo tipo de carregador.

5 Setembro 2023, 12h53

O pé vincado levantou. Tudo aponta para que a Apple ceda às regras implementadas pela União Europeia e leve à comercialização do novo iPhone já com o carregador tipo C, que é universal nos restantes smartphones de outras marcas.

A Apple utiliza, desde o início, a porta de carregamento tipo Lightning, sendo exclusiva da sua marca. No entanto, isto sempre foi um problema para os utilizadores de iPhones, que têm de perguntar, cada vez que precisam de carregar o smartphone, se alguém tem “carregador de iPhone”.

Mas parece que tudo poderá mudar com o iPhone 15. Segundo avança a “Bloomberg”, a Apple está a preparar-se para lançar a nova geração de produtos (iPhone e AirPods Pro) com a entrada de carregamento pretendida pela União Europeia já no dia 12 de setembro.

No entanto, poderão existir duas versões. A Apple poderá apresentar uma curve ball à UE e apresentar o iPhone 15 europeu, comercializando o carregador Lightning para o resto do mundo. Isto, acima de tudo, poderá levar a atrasos na produção e a vendas.

No entanto, a transferência para o carregador tipo C fará com que os utilizadores de Apple carreguem os dispositivos (iPhone, iPad, Macbook, AirPods) com o mesmo tipo de carregador, algo que não era possível até agora.

Mas isto pode significar perda de receitas para a Apple, uma vez que qualquer carregador tipo C irá carregar os dispositivos, enquanto até agora sempre foi necessária a compra separada do Lightning. A falta de exclusividade no carregador (ainda que não no sistema), pode levar a uma transferência de utilizadores para os Androids, algo temido pela Apple.