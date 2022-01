A presidente da APRe! defende que “urge” tomar medidas para subir “significativamente” as pensões mais baixas. E entende que é fundamental que seja revista a Lei que fixa as regras de atualização das pensões e outras prestações, a qual, diz, tem funcionado mais como travão do que como impulsionador das atualizações anuais da generalidade das pensões de reforma e aposentação.

Em entrevista ao JE deixa ainda críticas à não atualização atempada das tabelas de retenção na fonte do IRS para salvaguardar o aumento líquido das pensões que acabaram por ver em janeiro uma redução do seu valor após as atualizações.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor