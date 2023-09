De acordo com dados do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, no 1.º trimestre de 2023 foram registados cerca de 400 sinistrados relacionados com bicicletas e trotinetes e a APS defende a adoção de medidas que permitam prevenir e mitigar os riscos associados à micromobilidade, protegendo os seus utilizadores, mas também os peões.

22 Setembro 2023, 13h08

A APS – Associação Portuguesa de Seguradores vai lançar um novo livro para sensibilizar os mais jovens para os riscos e vantagens da micromobilidade urbana. O livro tem lançamento marcado para hoje, dia 22 de setembro, Dia Europeu sem Carros, no culminar da Semana Europeia da Mobilidade.

Para José Galamba de Oliveira, Presidente da APS “há uma nova realidade nas cidades, em que peões, automóveis, bicicletas, trotinetes e outros meios partilham as mesmas vias, sendo por isso necessário alertar para os riscos que daí advêm e garantir a proteção dos cidadãos. Estamos muito satisfeitos com o resultado final deste livro, que decorre da preocupação que a Associação tem vindo a manifestar com a mobilidade suave e com a necessidade de se clarificar o regime de seguros associado a estes novos meios”.

A APS explica que numa época em que o debate em torno da utilização de bicicletas e trotinetas se torna cada vez mais pertinente, a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) colabora, uma vez mais, com as autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada no lançamento de um novo livro da sua coleção “Seguros e Cidadania”. Por existirem, inegavelmente, vários riscos associados a esta forma de mobilidade, o livro Bicicletas e trotinetas. Sim ou não? Procura sensibilizar os mais jovens para esses riscos, não descurando as vantagens da utilização deste tipo de meio de transporte.

Sim ou não? Será apresentado no auditório da APS, das 12h00 às 13h00, e contará com a dupla de autoras que, juntamente com um representante, da EMEL, estarão à conversa com um grupo de alunos sobre o novo livro, que aborda o tema da mobilidade urbana e das suas diversas implicações, retratando vários episódios que, entre outros aspetos, alertam para os riscos de acidentes e a importância de cumprir as regras de segurança para os evitar.