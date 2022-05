Durante a última década, a suspensão temporária ou permanente de utilizadores das redes sociais tem-se tornado gradualmente num recurso banal, à medida que os moderadores de conteúdos, obedecendo a instruções burocráticas e fazendo uso da sua pretensa omnisciência, vão separando diariamente a informação verdadeira da informação falsa, como quem separa o trigo do joio.

Esta moderação de informação dá-se num contexto particularmente sensível a vários níveis. As nações ocidentais atravessam hoje uma fase conturbada a nível de identidade e de fontes de autoridade, de busca de lealdades sociais e de senso de pertença, de desafio ao imobilismo das suas instituições e, acima de tudo, de contestação às elites que têm vindo a reprimir a consciência e as inquietudes materiais e espirituais das pessoas como forma de conservarem o seu poder.

É neste interessante contexto que entra em cena Elon Musk, para horror de uns e regozijo de outros. O horror deve-se sobretudo a três factos que os “notáveis” do Twitter não perdoam a Musk.

Primeiro, Musk usa o seu dinheiro como bem entende. Daí a tentativa de intimidação por parte de críticos que condenam as escolhas financeiras do multimilionário por investir 44 mil milhões de dólares na aquisição do Twitter, mesmo sendo público que o fundador da Tesla, em 2021, pagou 11 mil milhões de dólares de impostos, para além de todo o impacto directo e indirecto das suas empresas na criação de inovação e de postos de trabalho.

Os críticos de Musk repudiam a concentração de riqueza, excepto se a riqueza pertencer a algum guardião da “justiça social”, abolicionista da “desinformação” e dos “discursos de ódio”, ou mecenas da militância e da investigação “progressista” no âmbito da “interseccionalidade”. Da perspectiva das elites progressistas é difícil aceitar que exista alguém que patrocine generosamente a liberdade de expressão que abrirá espaço à pluralidade de ideias. E é evidente que, quando há dinheiro, as ideias são mais facilmente endossadas e amplificadas.

Um segundo facto imperdoável é que Musk prometa abrir a porta aos “deploráveis” e dar voz a quem tem sido bloqueado por, alegadamente, atentar contra a paz social e contra a “verdade”. Os especialistas do Twitter prevêem que os planos de Elon Musk para o Twitter ameaçarão a democracia, ao potenciarem o regresso de toda uma vaga de utilizadores marginalizados que irão dificultar a vida a quem combate a “desinformação”. Uma luta que tem vindo a ser travada por meio de permanente censura e punição em matérias tão variadas como a saúde pública, as orientações cívicas e morais no ensino, a ética dos governantes, a política migratória e a segurança e defesa.

Para os tais “notáveis”, pior do que tolerar o alto patrocínio à liberdade de expressão, é aceitar que o próprio Elon Musk possa revelar alguma simpatia por temas que têm sido relegados para a contra-cultura ou para as franjas da sociedade menos influentes nas decisões políticas.

São cada vez mais as matérias que a sociedade é induzida a apreender como dogma. Assim, é um golpe demasiado duro que o homem mais rico do mundo expresse opiniões que desafiam as opções políticas e as imposições ideológicas do nosso tempo.

Em Abril de 2020, Musk mostrou-se crítico dos confinamentos obrigatórios que considerava inconstitucionais, para além de ter afirmado que “classificar todas as mortes como Covid, mesmo que a Covid não tenha causado a morte, é simplesmente uma mentira”. Também a respeito do declínio demográfico, Musk postulava, em finais de 2021, que “se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização irá desmoronar”.

Mais recentemente, é de assinalar o tom depreciativo com que se referiu à denominada cultura “woke”, tendo escrito no seu perfil no Twitter que a “mente woke é um vírus” que está a tornar a Netflix insuportável de assistir.

O terceiro facto imperdoável é que Musk tem sentido de humor, contrastando com a postura defensiva e de vitimização, características das tendências “woke” e de quem concebe a sociedade como um terreno de constante confronto entre explorados e exploradores. Por falta de tolerância ou por falta de sentido de humor, sucederam-se então os anúncios de êxodo (raramente concretizado) entre os militantes do politicamente correcto e os jovens intelectualmente desarmados.

Aqueles que viram costas ao debate e abandonam a sala, como demonstração emocional de indignação, podem até colher mais elogios do que aqueles que fazem questão de ficar, de ouvir e de contra-argumentar. Porém, o apuramento justo dos factos exige espaço para o diálogo. Considerar que a controvérsia não pode ou não deve ter voz no espaço público é pactuar com a tirania do pensamento único, à medida que a sociedade deixa de cultivar os hábitos mais elementares da socialização, passando a viver perigosamente na mais orgulhosa ignorância, refém do seu próprio fundamentalismo.

Musk poderá não ser um herói e as suas intenções poderão não ser ainda totalmente conhecidas. No entanto, face ao condicionamento mental, cultural e político que predomina no Ocidente, a sensatez aconselha a dar o benefício da dúvida ao lado que preconiza a liberdade de expressão. Jamais ao lado daqueles que se escandalizam com a realidade que existe para lá dos seus ambientes sociais controlados, livres de factos desconfortáveis.

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia.