As inscrições para o o estudo de clima organizacional e desenvolvimento de capital humano realizado pela consultora são gratuitas e decorrem até final do ano.

27 Junho 2023, 17h23

A Neves de Almeida HR Consulting e a Cegoc anunciam esta terça-feira, 27 de junho, a abertura de inscrições para o Índice da Excelência, o estudo de clima organizacional e desenvolvimento de capital humano anual, que realizam em parceria com o ISCTE Executive Education.

As inscrições são gratuitas e decorrem até final do ano. No entanto, e tal como nos anos anteriores, as empresas que pretendam entrar no ranking de 2023 terão de responder ao questionário até 15 de dezembro.

Este ano, a Neves de Almeida HR Consulting anuncia uma revisão do questionário, visando reforçar as componentes críticas para o contexto atual, como o nível de envolvimento para com a organização, a capacidade de identificar os riscos de saída e possível turnover, e temas relacionados com o stress e bem-estar no trabalho, designado por wellbeing.

O Índice é uma ferramenta de gestão para lideranças, que permite aferir “o alinhamento das suas pessoas com várias componentes organizacionais, que impactam o seu envolvimento e compromisso, a capacidade de atração e retenção, bem como o desempenho”.

“Acreditamos que esta oitava edição de 2023 traz um salto qualitativo considerável face ao contexto em que vivemos, aos desafios e às necessidades de informação de gestão crítica para que os líderes possam suportar objetivamente a priorização de iniciativas e a tomada de decisão”, afirma Gonçalo de Salis Amaral, Head of HR Consulting da Neves de Almeida HR Consulting.

O Índice da Excelência premeia ainda organizações em categorias globais de dimensão, que são definidas pelo número de colaboradores. São estas as categorias de grandes empresas (mais de 251 colaboradores), médias empresas (entre 51 e 250) e pequenas empresas (entre 11 e 50). As organizações também são premiadas por sector de atividade nas áreas da banca, seguros e serviços financeiros; indústria, construção e atividades produtivas; infraestruturas, transportes e logística; consultoria e serviços profissionais; hotelaria, turismo; desporto, ensino e serviços comunitários; retalho e comércio; saúde e farmacêuticas e tecnologia, media e telecomunicações.