Arranha-céus mais estreito do mundo já tem apartamentos à venda. Preços chegam aos 60 milhões

A Steinway Tower está terminada e os seus apartamentos já estão disponíveis para venda. Com 435 metros de altura, este é o terceiro arranha-céus mais alto de Nova Iorque (o mais alto é o One World Trade Center, 541 metros) e apresenta uma razão de 24:1 entre altura e largura, que faz dele o mais estreito do mundo.

Segundo noticia a CNN, os preços dos apartamentos variam entre os 7,75 milhões de dólares (7 milhões de euros) para um estúdio e os 66 milhões de dólares (60,5 milhões de euros) para uma penthouse.

A torre foi desenhada pela SHoP Architetures, uma firma de arquitetura sediada em Nova Iorque. O diretor Gregg Pasquarelli referiu-se ao edifício como “um projeto de proporções extraordinárias e de uma grandeza épica.

Os arranha-céus extremamente estreitos apareceram em força pela primeira vez em Hong Kong, nos anos de 1970. Desde então espalharam-se por algumas cidades à escala global, uma das quais é precisamente Nova Iorque.