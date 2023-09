Tanto na compra, como no arrendamento da casa existem vantagens e desvantagens. A sua decisão deve passar sempre uma boa análise à sua situação financeira atual e a médio prazo e consciente das obrigações que cada negócio acarreta.

15 Setembro 2023, 06h45

Comprar ou arrendar casa? Em tempos de crise, há que avaliar muito bem antes de decidir.

ARRENDAR CASA – PARTE 2

Este é o caminho que muitos consumidores, sobretudo os mais jovens, seguem por não quererem encargos para além dos da renda ou porque ainda não tiveram oportunidade de amealhar o suficiente para uma entrada inicial do crédito e para os custos inerente ao processo.

Apesar de, à partida, parecer mais vantajoso arrendar, o consumidor precisa de estar ciente de que sendo inquilino ficará dependente da vontade do senhorio em renovar ou não contratos. Necessitará também da autorização do senhorio para realizar obras e remodelações na casa, facto que, a longo prazo, pode significar tanto investimento como na compra de uma casa.

Em termos de planeamento financeiro, o arrendamento exige da parte do consumidor alguma reflexão da sua situação financeira, por um lado, porque é comum serem solicitadas algumas rendas em adiantado, como garantia do bom cumprimento do contrato.

Por outro lado, porque face ao preço médio do mercado de arrendamento, sobretudo nos territórios com grande pressão populacional, quem decidir arrendar casa terá de ter alguma capacidade financeira, porém este encaixe será menor do que a entrada de capital na compra de uma casa.

Resumindo, tanto na compra, como no arrendamento da casa existem vantagens e desvantagens. A sua decisão deve passar sempre uma boa análise à sua situação financeira atual e a médio prazo e consciente das obrigações que cada negócio acarreta.

