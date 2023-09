ARS Norte averigua morte de idoso à porta de extensão de saúde de Pedras Salgadas

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) mandou abrir, de imediato, um processo de averiguações ao caso do homem de 89 anos que morreu no exterior da extensão de saúde de Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar.

5 Setembro 2023, 14h16