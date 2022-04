Arte e antiguidades regressam à Cordoaria Nacional

Entre os dias 30 abril e 8 de maio a Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF) está de regresso à Cordoaria Nacional, em Lisboa. Promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), a LAAF é considerada a mais prestigiada Feira de Artes e Antiguidades de Portugal e uma referência pela diversidade e autenticidade de todas as peças apresentadas.

Entre antiquários, galerias de arte moderna e contemporânea, marcarão também presença expositores de joalharia e design. Nesta 19ª edição da LAAF estarão presentes 33 expositores, na sua maioria de nacionalidade portuguesa, mas também galerias internacionais.

Segundo Carlos Bessa Pereira, Presidente da Associação Portuguesa dos Antiquários, “a LAAF é um importante encontro para o setor, reunindo num só local o melhor que o mercado da arte oferece em Portugal”.

Este ano voltam também as “Conversas sobre Arte” – entre os dias 2 e 6 de maio – sempre ao final da tarde. Moderados pela Prof. Dra. Adelaide Ginga, estas conversas abordarão temas relacionados com o colecionismo, as dinâmicas do mercado pós-Covid, constrangimentos à atividade comercial das galerias, o papel da arte nas nossas vidas, a importância do design no quotidiano.

Ao longo do evento serão ainda eleitos o Melhor Stand e a Melhor Peça da Feira, valorizando assim os expositores destacando as melhores peças em exibição.

A coreografia da edição deste ano é da autoria de Jacques Bec e Artur Miranda, a dupla do atelier Oito Em Ponto.

A LAAF conta com uma Comissão de Honra que reúne personalidades da vida política, económica e social portuguesas e decorre sob o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa, e com parcerias com o Museu do Caramulo, que sendo o Museu convidado para a edição de 2022 irá apresentar num espaço dedicado um conjunto de peças do seu acervo, nomeadamente uma importante coleção de pintura.

Irá decorrer na Cordoaria Nacional de Lisboa, entrada pela Av. da Índia. Todos os dias das 15 às 21 horas. Terça-feira e sábado, dias 3 e 7, das 15 às 23 horas. Bilhete individual: 12 euros; Bilhete Duplo: 20 euros.