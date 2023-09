O “objetivo único” do Sporting de Braga é vencer o Sporting, domingo, na quarta jornada da I Liga de futebol, aproveitando a onda positiva do apuramento para a Liga dos Campeões, frisou hoje o treinador Artur Jorge. Os bracarenses, que venceram, terça-feira, na Grécia, o Panathinaikos (1-0), na segunda mão do play-off, e entraram na […]

O “objetivo único” do Sporting de Braga é vencer o Sporting, domingo, na quarta jornada da I Liga de futebol, aproveitando a onda positiva do apuramento para a Liga dos Campeões, frisou hoje o treinador Artur Jorge.

Os bracarenses, que venceram, terça-feira, na Grécia, o Panathinaikos (1-0), na segunda mão do play-off, e entraram na fase de grupos da ‘Champions’ pela terceira vez na sua história, querem aproximar-se dos primeiros lugares do campeonato, sendo que, com três pontos, estão a seis dos líderes Vitória de Guimarães, FC Porto e Sporting, mas com menos um jogo.

o Sporting de Braga adiou o jogo da terceira jornada, com o Moreirense, para preparar a partida decisiva de Atenas, pelo que o treinador considerou que somar três pontos na receção ao Sporting tem uma “importância muito grande”.

“Não queremos deixar destacar outras equipas na caminhada de uma liga que agora começa, mas que pode, desde cedo, começar a condicionar a aproximação para alguns lugares”, disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘leões’.

Sobre o Sporting disse ser “um adversário de grande valia” e saber das suas “reais capacidades”, mas não quis dar opinião sobre se o conjunto lisboeta está mais forte do que na época passada, até por se estar “numa fase inicial da temporada”.

Para domingo, existe um “objetivo único”, que é ganhar: “Tudo faremos para vencer o jogo, estamos preparados e capazes de o conseguir”.

A vitória em Atenas, por 1-0, com um golo de Bruma, e o consequente apuramento para a fase de grupos da ‘Champions’ aumentam os níveis anímicos da equipa e Artur Jorge quer “potenciar esse fator”.

“Tivemos uma competência extrema, há trabalho, empenho e compromisso dos jogadores e é isso que quero, que sejamos iguais a nós próprios amanhã [domingo]”, disse.

Questionado sobre se euforia em torno da equipa pelo feito alcançado pode ser o principal ‘inimigo’ para domingo, o treinador disse que não existe “euforia desmedida” e, “em vez de euforia”, preferiu apelidar o apuramento minhoto de “momento feliz”.

“Há que viver os momentos, não sou indiferente a tudo isto e, quando se atingem as metas para as quais trabalhámos imenso, temos que viver o momento, isso não tira a objetividade. A não ser que haja má-fé e se diga que um festejo pode condicionar um jogo seguinte. Temos que dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, mas, em vez de euforia, chamo-lhe de momento feliz, conseguido com justiça”, disse.

Rúben Amorim disse ter alguma “inveja” pela presença dos ‘arsenalistas’ na Liga dos Campeões e Artur Jorge disse perceber a intenção das palavras do técnico do Sporting.

“Entendo o que ele diz, mas não vejo como inveja, até porque ele é um treinador que já foi campeão nacional. Mas, tal como eu, quereria estar na maior prova de clubes da Europa e a competir ao mais alto nível, como é o nosso caso”, disse.

O mais recente reforço do Sporting de Braga, João Moutinho, “está disponível” para domingo, sendo que nos últimos quatro meses o experiente médio jogou apenas os minutos finais de um jogo do Wolverhampton, seu anterior clube.

“O João Moutinho está disponível e pode acrescentar muito, pela qualidade individual e pela sua capacidade de trazer mais-valia à equipa”, disse.

Sobre a não chamada à seleção nacional de Bruma, que tem estado em destaque neste início de época, notou que o extremo “poderia fazer parte das escolhas desta última” convocatória, mas salientou não ser selecionador e restar-lhe “respeitar” a decisão de Roberto Martínez.

Al Musrati, que falhou o jogo da Grécia devido a lesão, é a grande dúvida para domingo.

Sporting de Braga, 12.º classificado, com três pontos, e Sporting, terceiro, com nove, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

