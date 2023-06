Chegaram esta semana ao fim as inquirições presenciais na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Ao todo, 46 pessoas foram ouvidas pelos deputados ao longo de quase quatro meses de longas audições. Recorde algumas das frases mais marcantes.

“Se na altura o senhor ministro, ou o senhor secretário de Estado me tivessem dito que preferiam que eu renunciasse, eu teria renunciado, sem contrapartida”

Alexandra Reis, a antiga administradora da TAP cuja polémica indemnização de 500 mil euros despoletou a comissão de inquérito.

“Eu vou devolver e aguardo que me indiquem os montantes líquidos (…) Discordo [do IGF], mas não quero receber um euro que não me seja devido.”