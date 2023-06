As melhores cidades da lusofonia para instalar startups

Estudo a Há quatro países lusófonos com cidades entre as melhores para instalar startups, segundo a Hellosafe. Portugal surge em primeiro, estando na 26ª posição a nível mundial, seguido do Brasil na 27º, Cabo Verde na 78º e Angola em 96º lugar.

23 Junho 2023, 20h00

A HelloSafe, plataforma que compara produtos financeiros em Portugal, analisou os dados do StartupBlink Global Startup Ecosystem Map e concluiu que são quatro os países da lusofonia presentes na lista dos 100 melhores para instalar startups: Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola. Portugal é o primeiro destes quatro, estando em 26ª posição a nível mundial, seguido do Brasil em 27º, Cabo Verde em 78º, e, por último, Angola em 96º lugar. Mais nenhum país lusófono se situa nesta lista dos 100 melhores, ou posiciona cidades na lista das mil melhores. Segundo o estudo da Hellosafe, existem, atualmente, em Portugal cerca de 334 startups, entre as quais se inserem quatro unicórnios (startups avaliadas em mais de mil milhões de dólares) e um panteão (neste caso, o evento Web Summit). Segundo este estudo, Lisboa subiu 21 posições no ranking das mil cidades mais propícias ao desenvolvimento de uma startup, posicionando-se no 62º lugar, sendo a única cidade portuguesa que se posiciona no top 100. Quando analisada a sua posição comparativa apenas na região da Europa, a capital portuguesa situa-se entre as 16 primeiras, sendo que cidades como Londres, Paris e Berlim estão ainda muitos pontos acima. Como país, Portugal também se classifica na 16º do ranking europeu Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor

