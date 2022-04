As novas propostas das Galerias Municipais de Lisboa

O primeiro espaço aqui sugerido, a Galeria da Boavista, convida os visitantes a explorar a mostra “Footnote 15: A Prototype”, patente ao público até dia 30 de abril. Aqui se reúnem trabalhos de Ana Cardoso, Karin Schneider e Nicolás Guagnini – a dupla por trás da Union Gaucha Productions –Eileen Quinlan, Jorge Pinheiro, Igor Krenz, Józef Robakowski, Monika Sosnowska e Tomás Cunha Ferreira. Um projeto que partiu do encontro entre a artista portuguesa Ana Cardoso e Barbara Piwowarska, a curadora polaca a residir e a trabalhar no Porto, na Casa São Roque.

A mostra gira em torno da ideia de protótipo e na forma como este é explorado na obra de artistas portugueses, polacos, brasileiros, argentinos e americanos de diferentes gerações. No dia 10 de abril, artista e curadora farão uma visita guiada pelas 16h00, onde abordarão diversos temas relacionados com as obras e artistas expostos, entre os quais o vídeo histórico de Józef Robakowski, a escultura contemporânea de Monika Sosnowska, e a intervenção site-specific de Tomás Cunha Ferreira.

A primeira inauguração no mês de abril tem lugar na Galeria Avenida da Índia, a 7 de abril. A exposição “Spectrum” resulta das vontades e experiências do coletivo Hélice, FOTÓGRAFOS QUE USAM A FOTOGRAFIA – Duarte Amaral Netto, João Paulo Serafim, Rodrigo Tavarela Peixoto e Valter Ventura – e divide-se em duas vertentes, Spectrum e Propeller, que têm vindo a explorar nos últimos anos.

Spectrum, do funcionamento dos relógios e outros padrões, onde participam convidados para aquilo que pretende ser um work in progress, i.e., um arquivo em permanente construção, de seu nome “Spectrum”. E Propeller, Putting the zine in the Magazine, núcleo coordenado por Sofia Silva, que congrega todo o trabalho desenvolvido para o formato de publicação.

Dia 9 de abril é a vez da Galeria Quadrum receber a dupla Sara & André e a exposição “O Colecionador de Belas Artes”, que resulta de um diálogo que os autores mantiveram ao longo dos últimos dois anos com diversos colecionadores em torno das suas coleções, citando em simultâneo a série O Coleccionador de Belas Artes, que António Areal apresentou em 1971 na galeria São Mamede em Lisboa.

A mostra pode ser vista até junho e reúne um conjunto inédito de pinturas de média dimensão, realizadas entre 2021 e 2022 com diversos materiais, tais como esmalte, óleo, aguarela, grafite ou tinta-da-china sobre madeira.

O Pavilhão Branco acolhe a proposta do curador Diogo Pinto a partir de 14 de abril: uma panóplia de olhares sobre a cidade algarvia de Lagos nos anos 70 e 80, tendo como ponto de partida “Marinas”, uma série de desenhos cénicos de praias locais da autoria de Joaquim Bravo (1935-1990).

Intitulada “This is a Bar… ou Praia de Banhos – Joaquim Bravo, Turismo e o Algarve”, a exposição dá-nos uma perspetiva artística e social dos últimos cinquenta anos de “uma vívida cena artística, revelando associações no percurso de Bravo que se estendem além da troca recíproca com (e influência duradoura em) outros artistas, colegas, amigos e conhecidos”, segundo se pode ler na sinopse de apresentação da mostra. Dentre o leque de convivas constam Álvaro Lapa e António Cunha Telles, João Cutileiro, Jorge Mealha e Patrícia Almeida, Peter Jones, Rosa Jones, Vera Gonçalves e Zé Ventura, entre outros. Para ver até dia 21 de agosto.