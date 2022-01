Ásia leva vantagem no sector ferroviário. Conheça os dez comboios mais rápidos do mundo

Os comboios elétricos são um dos meios de transporte menos poluentes na atualidade. Apesar da ideia ser antiga e de terem perdido algum protagonismo para o sector da aviação, são cada vez mais os países que voltam a olhar para este meio de transporte como uma das alternativas mais viáveis para um futuro que se quer sustentável. Viajar de comboio a 600 km/h? Sim, é possível.

10 - Haramain High Speed Railway Calor extremo e tempestades de areia não soam propriamente ao ambiente ideal para comboios elétricos de alta velocidade. No entanto, o Haramain (HHR) da Arábia Saudita liga as cidades sagradas de Meca e Medina a velocidades de até 300 km/h. Cada comboio é composto por 13 carruagens e tem capacidade para acomodar 417 passageiros, divididos entre as classes económica e executiva.

9 - Trenitalia ETR1000 Os impressionantes comboios de alta velocidade Frecciarossa (Seta Vermelha em italiano) da Italian State Railways foram introduzidos em 2017 como uma resposta a um novo rival privado. Projetado para atingir uma velocidade máxima de 400 km/h, faz jus ao seu nome com um design aerodinâmico em forma de flecha, dez mil cavalos de potência e um desempenho eletrizante. Com 200 metros de comprimento, conseguem acomodar 457 passageiros, divididos entre quatro classes que vão do ‘confortável’ ao ‘business’, ‘premium’ e ‘executivo’.

8 - KTX Desde 2004, a Coreia do Sul tem expandido a sua rede ferroviária de alta velocidade, contornando linhas clássicas onde o terreno difícil tornava os tempos de viagem lentos e pouco competitivos. Os comboios KTX podem atingir uma velocidade máxima de 330 km/h e transportam centenas de milhões de passageiros por ano. Possuem cabines seladas à pressão, vidros triplos para reduzir o ruído e eliminar o desconforto nos muitos túneis que atravessam.

7 - AVE S-103 Espanha aderiu ao clube da alta velocidade em 1992, utilizando a tecnologia do TGV importada de França. Desde então, desenvolveu os seus próprios comboios de alta velocidade e construiu a rede mais longa da Europa de linhas dedicadas de longa distância, com paragens nas suas principais cidades. O AVE, abreviação de Alta Velocidad Espana (alta velocidade em espanhol), mas também a palavra espanhola para pássaro, opera a um máximo de 310 km/h. Têm capacidade para acomodar 404 passageiros.

6 - Al Boraq A primeira e até agora única ferrovia de alta velocidade do continente africano foi inaugurada em novembro de 2018, ligando a cidade portuária de Tânger a Casablanca, em Marrocos. Batizado de 'Al-Boraq' em homenagem a uma criatura mítica que carregou os profetas islâmicos, o serviço é a primeira fase da rede de alta velocidade planeada de 1.500 quilómetros do país. O comboio foi desenvolvido com base nos TGV Euroduplex, e consegue atingir os 320 km/h.

5 - JR East E5 O Japão apresentou ao mundo o conceito de novas ferrovias de alta velocidade em 1964 e continua a ser um líder global, ultrapassando os limites de velocidade, capacidade e segurança das suas linhas Shinkansen. Enquanto a maioria dos Shinkansen atualmente opera a um máximo de 300 km/h, os "comboios bala" E5 da Japan Railways East (JR East) operam a até 320 km/h. Cada comboio é alimentado 32 motores elétricos que conferem 12,9 mil cavalos de potência. Tem capacidade para acomodar 731 passageiros. Outra das principais características é o design arrojado, com um nariz extraordinariamente longo.

4 - TGV A França é a detentora de longa data do recorde mundial de velocidade para comboios convencionais, estabelecido uns surpreendentes 574,8 km/h a 3 de abril de 2007. Os 150 metros por segundo, são quase o dobro do máximo normal programado do Train a Grand Vitesse (TGV), reconhecido em todo o mundo como pioneiro da tecnologia ferroviária de alta velocidade. Atualmente, para além de ligarem as principais cidades francesas, estendem a viagem até Bélgica, mas também atravessam o canal da mancha para chegar à capital inglesa, Londres.

3 - ICE3 A mundialmente famosa marca alemã InterCity Express (ICE) é responsável por uma grande família de comboios rápidos. O membro mais rápido da família "White Worm" é o ICE3, que atinge 330 km/h, em funcionamento desde 1999. A chave para o desempenho do ICE3 são os 16 motores elétricos distribuídos ao longo do comboio de oito carruagens, que oferecem uma potência de 11 mil cavalos.

2 - CR400 'Fuxing' Além de ostentar a maior rede de linhas de alta velocidade do mundo, a China agora tem também os comboios mais rápidos do planeta. Os CR400 "Fuxing" operam a um máximo comercial de 350 km/h, mas atingiram com sucesso 420 km/h em testes. Uma demonstração do interesse de Pequim na crescente indústria de tecnologia ferroviária do país. Os Fuxing foram desenvolvidos a partir de gerações anteriores de comboios de alta velocidade, baseados em tecnologia importada da Europa e do Japão. Com capacidade para transportar 1.200 passageiros, distribuídos por 16 carruagens, estes comboios incluem ainda ecrãs táteis inteligentes para cada passageiro, carregamento de smartphones/computadores sem fios e, até, capacidade para operar sem maquinista – o único no mundo.