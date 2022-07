Assembleia de Representantes reúne para eleger Comissão de Vencimentos da Mutualista Montepio

Está a decorrer a reunião da Assembleia de Representantes da Associação Mutualista Montepio Geral, que tem como principal ponto da agenda a eleição da Comissão de Vencimentos que decide os salários de Virgilio Lima e da sua equipa de gestão. Para além de ser um órgão que tem a função de aprovar as contas da Mutualista.

A Assembleia de Representantes é o novo órgão associativo da Associação Mutualista Montepio Geral, sendo os seus 30 membros eleitos pelo método de Hondt, e tem o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, como presidente da mesa.

É neste órgão que são debatidos e votados documentos fundamentais da vida da mutualista Montepio (que até à mudança de estatutos tinham de ir a assembleia-geral).

Segundo o Jornal Económico apurou, a proposta da “lista A” (que foi encabeçada por Virgílio Lima) e que nas últimas eleições de Dezembro elegeu 15 membros para a Assembleia de Representantes, tem o acordo das outras listas que elegeram membros para este novo órgão social da Mutualista Montepio Geral, excepto da lista C, que foi liderada por Eugénio Rosa, e que elegeu cinco representantes.

Acordo esse que foi alcançado hoje.

Rui Leão Martinho, ex bastonário da Ordem dos Economistas; Paulo Câmara (advogado da Sérvulo Advogados); e Eduardo Farinha (ex-administrador do Banco Montepio envolvido nos processos que ainda decorrem no Tribunal da Concorrência de Santarém, e ex-presidente da Montepio Seguros) são os membros que vão a votação.

Prevê-se que a comissão seja aprovada com 25 votos a favor e 5 contra (os eleitos pela lista C).

Recorde-se que nas eleições de Dezembro passado para os órgãos sociais da Mutualista Montepio, a lista A obteve 47,31% dos votos para a Assembleia de Representantes, a lista D 24,23% dos votos, a lista C 16,23% e a lista B 10,06% dos votos.

Assim, a lista A elegeu 15 membros para a Assembleia de Representantes (o primeiro eleito foi o padre Vítor Melícias, que entretanto saiu), a lista D elegeu sete representantes (o primeiro eleito foi a gestora Conceição Zagalo), a lista C elegeu cinco representantes (o primeiro eleito foi Ana Drago, socióloga e ex-deputada pelo BE) e a lista B elegeu três representantes (o primeiro eleito foi João Costa Pinto, foi vice-governador do Banco de Portugal e presidente da Caixa de Crédito Agrícola, mas que não pode tomar posse por ser presidente do banco da Fundação Oriente, pelo que o primeiro representante desta lista é José Nogueira).