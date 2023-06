A Assembleia Municipal do Funchal aprovou contas com um saldo positivo de seis milhões de euros, com os votos favoráveis do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS, PDR, MPT, CDU e os votos contra do BE.

29 Junho 2023, 12h05

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou as contas consolidadas de 2022 do município, que aponta para um saldo positivo de seis milhões de euros, com os votos favoráveis da coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP) e a abstenção do PS, PDR, MPT, CDU e os votos contra do BE.

Nas contas estão também incorporadas as empresas municipais Frente MarFunchal e a SociohabitaFunchal.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, salientou o reajustamento que teve de ser feito nas duas empresas municipais, sublinhando que a Frente MarFunchal teve um saldo positivo de 100 mil euros e a SociohabitaFunchal alcançou um saldo positivo de 18 mil euros.

“O passado que a coligação Confiança nos traz, é uma empresa falida [Frente MarFunchal], com um acréscimo de mais de um milhão de euros em custos com ordenados. Aquilo que hoje temos é uma empresa equilibrada, reestruturada com independência financeira, o mesmo acontecendo com a SociohabitaFunchal, empresa municipal que gere um parque habitacional com 1.300 fogos, tendo efetuado obras de requalificação em conjuntos habitacionais que nunca foram feitas pelo anterior executivo”, disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

O autarca referiu que o atual executivo municipal “não está aqui para brincar”.

Pedro Calado referiu que ao atual executivo foi dada maioria absoluta “para governar a cidade e pasme-se que os senhores do PS, que tiveram oito anos num marasmo, vêm para aqui falar do passado e não trazem uma única medida que seja efetiva para ajudar as pessoas”.

Pedro Calado disse que “tudo o que foi prometido à população está a ser cumprido”, e acrescentou que “há uma estratégia de habitação, há um planeamento fiscal, há um planeamento de urbanismo e as pessoas sabem com o que é que contam”.

O presidente da autarquia acrescentou que o executivo vai continuar a apoiar a população e a fazer mais investimento na cidade.

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou por unanimidade a alteração do orçamento do município para 2023, em virtude da contabilização de dois projetos, “um deles relativo a equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e e tecnologia, destinado a apetrechar o Teatro Municipal Baltazar Dias, no valor de 150 mil euros, com comparticipação financeira a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); o outro projeto denominado ‘UNCHAIN’ destina-se à realização de estudos de mobilidade, no valor de 193.750 euros, sendo faseado até 2025, também comparticipado a 100%, através do programa comunitário ‘Horizon Innovation Actions'”, disse a autarquia.

Foi aprovado também por unanimidade foi a atribuição de Medalhas de Mérito Municipal, Grau Ouro, a seis personalidades, no dia da cidade, a 21 de agosto.