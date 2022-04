Assessor de Zelensky garante que não haverá “afeganização” do conflito armado

Um dos assessores de Volodymyr Zelensky afirmou que não haverá uma “afeganização” da guerra com a Rússia. O comentário governamental aconteceu na rede social Twitter e Mikhailo Podolyak apontou que o conflito não se deve tornar “longo e exaustivo”.

“Não haverá uma ‘afeganização’ nem um conflito longo e exaustivo pela Federação Russa, como muitos esperam”, escreveu Podolyak, na rede social.

De relembrar que o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia em território ucraniano, e que já levou à destruição de várias cidades, começou a 24 de fevereiro e já dura há mais de um mês.

Na mesma mensagem, o assessor do presidente ucraniano previu que a Rússia se retire de todos os territórios ucranianos, com exceção do sul e do leste, uma vez que o objetivo é conquistar todas as cidades que fazem fronteira com a Rússia. Mikhailo Podolyak adianta que as tropas russas se estão a tentar “entrincheirar” nas regiões e a reduzir as suas perdas humanas.

Mas o assessor foi mais longe e deixou um aviso. “Não podemos ficar sem armas pesadas se quisermos derrotar os russos”, escreveu.

There’ll be no “Afghanization” & no long conflict exhausting RF as someone expects. RF will leave all territories except the south & east, will try to dig in there, set air defense, drastically reduce losses & dictate terms. Without heavy weapons we won’t be able to drive RF out

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022