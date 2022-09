Assinala-se esta segunda-feira o Dia Europeu do Ex-Fumador

Celebrado com o apoio da Comissão Europeia e a colaboração da Fundação Europeia do Pulmão, o Dia do Ex-Fumador procura sensibilizar para as questões de saúde relacionadas com o tabagismo.

Deixar de fumar é a melhor decisão que um fumador pode tomar para melhorar a sua saúde e a dos que o rodeiam, já que fumar é a principal causa de morte evitável.

As pessoas não fumadoras vivem, em média, mais 10 anos quando comparadas com as que continuam a fumar.

O Dia Europeu do ex-fumador celebra-se, desde 2013, a 26 de setembro, com o objetivo de celebrar a decisão de todos aqueles que deixaram de fumar.

O cancro do pulmão é a principal causa de morte por cancro a nível mundial. No nosso país são diagnosticados mais de 4.500 novos casos por ano e morrem 12 portugueses por dia com cancro do pulmão. A própria Organização Mundial da Saúde prevê a duplicação da taxa de mortalidade por este tipo de cancro nos próximos 25 anos.

É importante relembrar que o problema não se refere apenas ao cancro e a resposta imediata é procurar diminuir o risco deixando de fumar. Todos os esforços são válidos, a título individual ou com acompanhamento em consulta especializada.

É possível reduzir consideravelmente a possibilidade de morrer por uma doença relacionada com o tabaco se deixar de fumar antes dos 40 anos e se parar de fumar aos 54 anos existe um ganho estimado de seis anos de vida, quando comparado com um indivíduo que não deixa de fumar. Em suma, quanto mais cedo parar de fumar, mais tempo e qualidade de vida ganha.

Nunca é tarde para abandonar o tabagismo.