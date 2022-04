Assinantes russos e desconfinamento devem penalizar subscrições da Netflix

Será que a velocidade de Lewis Hamilton e Max Verstappen nas pistas de “Drive to Survive” ou o charme do príncipe Anthony em “Bridgerton” serão suficientes para manter a Netflix com resultados que animam os investidores? Dificilmente, preveem os analistas e mostram as ações. A empresa de streaming apresenta esta resultados do primeiro trimestre de 2022 esta noite, depois do fecho da bolsa de Nova Iorque.

Desde o início deste ano os títulos da Netflix em Wall Street perderam 44%. “A chegar aos resultados a 19 de abril, a Netflix é um tópico frequente nas nossas discussões com investidores, as ações permanecem controversas e o sentimento inclina-se para negativo”, comentou o analista do JP Morgan Doug Anmuth, em declarações divulgadas pela imprensa económica internacional.

Matthew Harrigan, analista de Media na Benchmark Company, disse também se mantém cauteloso em relação aos primeiros meses deste ano – até porque no mesmo período do ano passado muitos países estavam em confinamento e não havia guerra na Europa, que também impactou as operações da Netflix em Moscovo. O especialista, conforme assinala o jornal “New York Times”, antevê um crescimento líquido de 1,2 milhões de assinantes, menos um milhão devido aos russos.

Steven Cahall, do banco Wells Fargo, é mais otimista e acredita que se juntem mais três milhões de novos assinantes.

Em janeiro, a tecnológica voltou a aumentar o preço mensal das subscrições na América do Norte, cinco meses depois de o ter feito em Portugal. O plano standard (pardrão) custa agroa 15,49 dólares (13,67 euros) e o plano básico 9,99 dólares (8,82 euros). No Canadá, a subida foi de 1,50 dólares no standard, para 15,49 dólares (10,95 euros), e o premium ficou mais caro 2 dólares, custando atualmente 16,49 dólares (11,66 euros).

Há ainda a ter em conta o poder de compra das famílias, que receosas com a inflação começam a cortar nos bens não-essenciais – ou seja, subscrições de entretenimento, entre as quais música, séries e filmes. No Reino Unido esse aperto do cinto já se sente.

Segundo o jornal britânico “Financial Times” (FT), os britânicos estão a cancelar as suas assinaturas de streaming em números recorde: cerca de 1,5 milhões de contas de vídeo on-demand – quer da Nettflix quer das rivais Disney Plus, Apple TV+, Amazon Prime Video e NOW – foram canceladas nos primeiros três meses do ano.

Apesar de mais de metade dos agregados familiares (58%) de Terras de Sua Majestade manterem, pelo menos, um serviço de streaming ativo, os consumidores estão mais exigentes, sobretudo tendo em casa e no telemóvel várias plataformas ligadas, de acordo com o FT, que cita dados do grupo Kantar.

No ano passado, a Netflix desiludiu no número de novos assinantes conseguidos, 18,2 milhões de euros, o que significa menos 50% do que no ano anterior, apesar de ter reportado um crescimento anual da receita de 16%, para 7,7 mil milhões de dólares (na ordem dos 6,8 milhões de euros). As ações da empresa acabaram por afundar mais de 20% na primeira sessão após a divulgação do relatório e contas.

Por volta das 16h30 (hora de Lisboa), as ações da Netflix subiam 3,75% para 350,53 dólares no índice Nasdaq.