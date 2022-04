Associação de Factoring e Renting diz que Governo cortou do OE linha de apoio de 300 milhões

A Associação do Leasing, Factoring e Renting (ALF) acusa o Governo de ter cortado do Orçamento do Estado para 2022 apresentado na semana passada uma linha específica de 300 milhões de euros para apoio à tesouraria das empresas do sector. A medida era uma reivindicação antiga do sector, tinha sido acordada especificamente com o anterior titular da pasta da Economia, Pedro Siza Vieira, e agora – na proposta de OE entregue pelo novo governo de maioria absoluta do PS – foi deixada na gaveta, diz a ALF.

“Após a leitura inicial da proposta de Orçamento do Estado, a ALF constata a ausência de indicações sobre a dotação para o Banco Português de Fomento da linha de financiamento de 300 milhões de euros de factoring para apoio à economia. As negociações da ALF com o anterior Governo, por intermédio do gabinete do ministro de Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tinham assegurado esse instrumento por via do Banco de Fomento. Atualmente, estamos a tentar dialogar com o novo ministro e a nova equipa do Banco de Fomento, para que se pronunciem sobre a mesma”, considerou ao Jornal Económico um porta-voz da associação.

A nova linha de que o sector do factoring, renting, leasing e confirming estava à espera destinava-se, originalmente, a combater os efeitos da pandemia. Mas tal como tinha dito – em entrevista ao JE – o presidente da ALF, Luís Augusto, poderia ter outras aplicações, dado o contexto atual.

“Negociámos com Ministério da Economia uma linha de apoio de factoring de 300 milhões de euros, de apoio de tesouraria devido à pandemia, e agora que pode ser perfeitamente utilizada por um sector que está a ser impactado também pela guerra na Ucrânia. Já tinha sido aprovado pelo Ministério da Economia, estava a ser aprovado pelo Banco de Fomento. Mas sem o Orçamento do Estado não foi colocada”, disse na altura o responsável da ALF.

Só faltava, portanto, a verba estar inscrita no OE. “Falámos, tivemos a reunião com a Economia. A linha estava alinhavado e já havia mesmo a ficha do produto. Portanto, as coisas estavam muito avançadas, prontas para ser lançadas. Só faltava inscrever no Orçamento de Estado e libertar a verbas”, concluiu. Só que o documento que foi apresentado na semana passada pelo novo governo, já com António Costa Silva como ministro da Economia e do Mar, não parece conter boas notícias.

Ainda antes de sair o documento, o Jornal Económico questionou o Ministério da Economia e do Mar (MEM) sobre se o executivo tinha ou não mantido a linha de 300 milhões para o sector. A resposta oficial do MEM não se compromete com um sim ou um não, mas enquadra os eventuais apoios ao sector do Renting e do Factoring na Linha Fomento, sem precisar valores. Mais: o factoring e o confirming têm uma partição específica, enquanto o Leasing e o Renting estão enquadrados na partição “Investimento”.

“A nova Linha Fomento será lançada com grande abrangência setorial, excluindo unicamente as empresas abrangidas pelas regras europeias relativas a auxílios de Estado. Esta linha incluirá soluções de tesouraria, de fundo de maneio, de operações de curto prazo, entre outras, e uma sublinha específica dedicada a Factoring e Confirming, bem como uma sublinha específica para Investimento, na qual se poderão enquadrar Leasing e Renting”.