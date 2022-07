Associação liderada por Vasco de Mello junta-se à PRO_MOV para acelerar requalificação

A associação liderada por Vasco de Mello, que reúne 42 grandes empresas em Portugal – Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) – em comunicado, anunciou que se aliou ao programa nacional, já em execução, o PRO_MOV.

Um total de 17 empresas que integram a Business Roundtable Portugal associou-se ao programa. O objetivo é alargar até ao final de 2022 para seis os laboratórios de requalificação,

“O compromisso inclui o envolvimento direto de 17 empresas associadas e a mobilização de meios e recursos, bem como da própria sociedade, para acelerar o desenvolvimento e execução do programa que tem como objetivo requalificar portugueses desempregados ou em profissões de risco”, revela a associação em comunicado.

Lançado no final de 2021, em conjunto com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, e em estreita cooperação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o PRO_MOV insere-se na iniciativa europeia “Reskilling 4 Employment (R4E)”, que pretende requalificar um milhão de europeus até 2025.

“Trata-se de um projeto diferenciador na medida em que as empresas estão envolvidas em todas as suas fases, desde o desenvolvimento dos planos curriculares até ao estágio final, existindo neste momento em curso uma formação piloto (laboratório de indústria para formação de técnicos de manutenção)”, lê-se no comunicado.

Os candidatos selecionados têm acesso a um programa de formação tecnológica de cariz intensivo que inclui formação prática em contexto real de trabalho, bem como ao apoio por parte da rede PRO_MOV para encontrarem emprego após conclusão da formação.

“Com o propósito de finalizar os programas dos novos laboratórios, todos os agentes envolvidos irão reunir-se no dia 20 de julho, numa sessão de trabalho que exemplifica o esforço e dedicação dos intervenientes neste projeto e também a perfeita sinergia entre o setor público e o setor privado para a criação de um futuro melhor para os portugueses”, revela a Associação BRP.

Na mesma nota a associação diz que “numa clara demonstração da capacidade de mobilização da Associação BRP, além das três empresas fundadoras (Nestlé, SAP e Sonae), o PRO_MOV conta com o envolvimento de mais 17 empresas associadas (Altice, BA Glass, BPI, CIN, CTT, Delta, EDP, Fidelidade, Galp, Hovione, José de Mello, Millennium bcp, Salvador Caetano, Semapa, Sogrape, Sovena e Sugal) – algumas a trabalhar no projeto desde a sua fundação -, e 6 empresas externas (Aveleda, Bosch, Esporão, ManpowerGroup, Symington, The Fladgate Partnership), que aceitaram o repto lançado pela Associação”.

O objetivo é que, até ao final de 2022, “seja possível alargar para seis os laboratórios de requalificação, abrangendo uma maior diversidade de profissões/áreas de atividade do tecido empresarial português (vendas, saúde, digital, economia verde, indústria e agricultura) e uma maior cobertura do território nacional”.

“O projeto em curso insere-se no eixo de atuação Pessoas da Associação BRP e segue em linha com algumas das propostas de ação e compromissos liderados pelas empresas associadas, que visam contribuir para um Portugal capaz de valorizar e qualificar os portugueses”, refere a associação.

Vasco de Mello, Presidente da Associação BRP refere em comunicado acreditar “na capacidade de mobilização da sociedade e de fazer acontecer. Hoje damos mais um passo nessa direção com a participação de mais 17 das empresas associadas e 6 externas, naquele que é um programa único a nível nacional na requalificação”.

“Estamos aqui para acelerar o impacto desta iniciativa muito meritória, esperando impactar a vida dos portugueses. O esforço conjunto entre o setor privado e o setor público é o caminho para conseguirmos dar resposta aos desafios dos empregos do futuro”, acrescenta o gestor.

Já Cláudia Azevedo (da Sonae) e vice-presidente e líder do eixo Pessoas da Associação BRP, refere que “estamos muito entusiasmados por ver o tecido empresarial português unir-se em redor de uma questão que é cada vez mais preocupante a nível global, a requalificação e valorização das pessoas”.

“O programa PRO_MOV, inserido na iniciativa R4E (Reskilling for Employment), é sem dúvida um marco para a nossa sociedade, uma vez que dá uma resposta efetiva aos portugueses que procuram adaptar-se às novas exigências do mercado de trabalho”, conclui a CEO da Sonae.

A iniciativa contará com a presença de Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, Vasco de Mello e Cláudia Azevedo, presidente e vice-presidente da Associação BRP, respetivamente, Maria Adelaide Franco, presidente do IEFP, e Filipa Henriques de Jesus, presidente da ANQEP, para além das empresas fundadoras do programa, Nestlé, SAP e Sonae, e das restantes 23 que entretanto se associaram, anuncia o comunicado.