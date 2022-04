Associação Lisbonense de Proprietários quer fim do congelamento de rendas

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) pretende ver implementado o fim do congelamento das rendas nos contratos celebrados antes de 1990. Esta é uma das medidas que a entidade considera que devem ser aprovadas no Parlamento e divulgado em comunicado esta quarta-feira, 20 de abril.

A ALP deseja também um “choque fiscal” no sector imobiliário através da extinção do Adicional ao IMI (AIMI), também conhecido como o “Imposto Mortágua” e que a entidade considera ter provocado um “terramoto” na confiança dos proprietários e um “encaixe fiscal marginal nos cofres do Estado, que nunca chegou a centena e meia de milhões de euros desde que foi criado, apesar do fulgor que vive o sector imobiliário em Portugal”.

Considera a ALP que a aprovação destas duas medidas seria um sinal de vontade do Governo em iniciar novas políticas de habitação pública no país, com o Estado a trabalhar com os privados, que “detêm 98% das casas do país, na resposta à emergência habitacional”.

Um cenário que a ALP diz ter sido sucessivamente agravado pela adopção de medidas erradas, que “destruíram a confiança de investidores e proprietários, deixaram os jovens e a classe média sem resposta às suas necessidades habitacionais, e contribuíram para a degradação do edificado e das cidades”.

Diz a ALP que 26,5% dos contratos anteriores a 1990 têm rendas inferiores a 100 euros mensais. A maior parcela das rendas antigas (35,5%) tem um valor mensal de renda entre os 100 e os 200 euros.

Iolanda Gávea, vice-presidente da ALP, refere que “o congelamento das rendas não é ficção, é uma história do passado, que mina o futuro da Habitação em Portugal. Esta realidade mantém-se em 2022 e irá manter-se também em 2023, sendo suportada integralmente há mais de um século pelos proprietários de imóveis, que são forçados a ser o complemento social dos seus inquilinos, e deixando os mais jovens sem casas para habitar”.

Outra das críticas apontadas pela associação passa pelo Programa de Arrendamento Acessível que diz a ALP ser “um fracasso” devido à instabilidade fiscal e legislativa dos últimos seis anos, onde os contratos firmados ao abrigo deste programa ficaram abaixo da meta de 20% estipulada em 2019.

Um cenário que parece continuar em 2022, já que no primeiro trimestre, de acordo com a ALP só estão registados cerca de 160 alojamentos no Portal da Habitação, face a mais de 3.200 candidaturas de inquilinos à procura de uma solução de habitação. “Ou seja, há 20 vezes mais potenciais inquilinos do que imóveis disponíveis”, indica o comunicado.

Os dados a associação revelam que mais de 51% dos proprietários de imóveis representados pela ALP suportam contratos anteriores a 1990, com rendas de valores muito baixos. Dos 5.400 contratos de arrendamento que são geridos pela ALP, mais de um terço (35%) são anteriores a 1990 – ou seja, têm as rendas congeladas.

A renda média dos contratos de arrendamento geridos pela ALP é 429,98 euros, valor que compara com uma renda média dos contratos anteriores a 1990 de 211,99 euros. Analisando a mediana de todos os contratos que são geridos pela ALP, esta fixa-se em 362,35 euros, ao passo que a mediana dos contratos congelados é de apenas 163,51 euros.