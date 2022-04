Associação Mutualista escolhe Manuel Ferreira Teixeira para Chairman do Banco Montepio

Manuel Ferreira Teixeira é o nome que a Associação Mutualista Montepio Geral quer ver aprovado para Presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio, apurou o Jornal Económico.

O nome proposto para Chairman do Banco Montepio é atualmente o Presidente da Comissão de Auditoria da instituição financeira e foi indicado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a administração do banco em 2018.

Manuel Ferreira Teixeira substituirá assim Carlos Tavares como Chairman do banco, se o nome for aprovado pelo supervisor bancário. A lista de novos órgãos sociais tem de dar entrada no Banco de Portugal para a prévia avaliação de Fit & Proper (avaliação e adequação), mas já não vai a tempo de obter luz verde do Banco de Portugal antes da AG que é já na próxima semana.

O Banco Montepio vai levar à Assembleia Geral Anual, que se realizará no dia 29 de abril, a eleição dos órgãos sociais para um novo mandato 2022/2025. O mandato da atual administração acabou no fim de 2021.

Não se conhece ainda a lista completa de órgãos sociais da instituição financeira, sabe-se já que Pedro Leitão será reconduzido como CEO do Banco Montepio, tal como foi revelado anteriormente por Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, que é acionista com mais de 99% do Banco Montepio.

Os restantes acionistas são entidades da economia social, incluindo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A totalidade de ações do Banco Montepio na posse das entidades da economia social era de 169.420 (0,01% do capital social) em 2020.

Esta parece ser a vez da Santa Casa no Grupo Montepio, já que a Assembleia de Representantes da Associação Mutualista elegeu para a presidência da mesa da AG, Edmundo Martinho, atual Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que é acionista do banco com uma posição simbólica.

Manuel Ferreira Teixeira também é administrador da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha, onde Edmundo Martinho é Presidente.

Em 2019, Manuel Ferreira Teixeira, então administrador não executivo do banco, substituiu Luís Guimarães quando este se demitiu de presidente da Comissão de Auditoria em divergência com o Carlos Tavares. O anúncio foi feito na altura através de um comunicado enviado pelo banco à CMVM.

Luís Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do conselho de administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de presidente da comissão de auditoria em 2019. O gestor terá alegado falta de condições para exercer a função de forma independente, referindo-se à instabilidade da governação que se vivia naquela altura.