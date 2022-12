Associação Nacional de Laboratórios Clínicos refuta acusação de cartel pela AdC

A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos (ANL) anunciou em comunicado que “refuta firmemente as conclusões que constam da nota preliminar da Autoridade da Concorrência, da qual foi notificada hoje, e que aborda, designadamente, a forma como o sector se predispôs a ajudar o Estado Português a superar os efeitos da pandemia da Covid-19”.

Em causa está a acusação da Autoridade da Concorrência (AdC) a uma associação empresarial e a sete dos principais grupos laboratoriais a operar em Portugal pelo envolvimento num cartel na prestação de análises clínicas e testes de Covid-19, que terá funcionado, pelo menos, entre 2016 e 2022.

“A Associação adotou sempre uma conduta de transparência com todas as autoridades. Assim sendo, os preços associados aos atos e serviços prestados ao SNS, ou a outras entidades financiadoras, por parte dos associados da ANL foram definidos, de forma unilateral e autónoma, pelas entidades pagadoras. E quanto ao Estado, os mesmos foram estabelecidos por Portaria publicada em Diário da República, e/ou de acordo com a metodologia da Ordem dos Médicos”, argumenta a ANL.

“A nota preliminar da Autoridade da Concorrência será, no momento e locais próprios, alvo de contraditório e refutação por parte da ANL, bem como, se necessário, de escrutínio por parte das autoridades judiciais, estando a ANL ao inteiro dispor para o cabal esclarecimento da verdade”.

Ademais, a associação lamenta “que a AdC, ao longo de uma investigação iniciada em fevereiro de 2022, não tenha, em qualquer momento, procurado obter junto da ANL esclarecimentos sobre os factos em questão”.