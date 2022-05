Associações querem turismo médico a crescer até aos 100 milhões de euros até 2025

O Health Cluster Portugal quer que o turismo médico aumente em Portugal para os 100 milhões de euros nos próximos três anos. Em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Turismo de Portugal e a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, a entidade criou um portal que quer colocar Portugal no mapa para o turismo médico a nível mundial.

De acordo com o comunicado das entidades, as infraestruturas, equipamentos de última geração, profissionais de saúde altamente qualificados, clima e o saber receber podem fazer a diferença nesta área.

“Temos valor e tecnologia para que a atractividade turística nacional vingue também no sector da saúde. A aposta no turismo médico é estratégica para a economia nacional: Portugal tem mais do que boas praias, aliadas a boa gastronomia e clima, tem excelentes profissionais de saúde, tecnologia de vanguarda e uma resposta célere e eficiente na área da saúde”, aponta o diretor-executivo do Health Cluster Portugal, Joaquim Cunha, em comunicado.

Segundo as associações, a oferta nacional tem condições para uma “resposta robusta e de elevada qualidade a quem nos procura”, especialmente nas áreas de cardiologia, dermatologia, oncologia, reabilitação, cirurgia plástica, otorrinolaringologia e ortopedia.

“Se conjugarmos saúde e turismo, Portugal inspira confiança e tem, por isso mesmo, vindo a afirmar-se como destino de excelência no âmbito do turismo médico. Cuidados médicos e de reabilitação de elevada qualidade, a inovação, a competitividade, o clima, o contato direto com a natureza, o prestígio dos serviços hoteleiros e os recursos altamente qualificados – quer na saúde quer no turismo – são o garante de que uma experiência neste domínio em Portugal será sempre uma experiência segura, diferenciada e gratificante”, explica o presidente do turismo de Portugal, Luís Araújo, no mesmo comunicado.

A criação deste novo portal contou com a participação qualificada dos principais grupos privados que operam em Portugal, nomeadamente Cuf, Luz Saúde e Lusíadas Saúde.

A AICEP, por sua vez, considera que “a saúde tem sido um dos principais sectores de aposta na promoção da internacionalização das empresas nacionais, no apoio da sua atividade exportadora, na captação de investimento estruturante e na promoção da imagem de Portugal”.