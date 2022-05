“Associações registadas como ucranianas eram, na verdade, pró-russas”, denuncia Ventura

O líder parlamentar do Chega reuniu-se esta manhã com elementos ucranianos no Parlamento, no mesmo dia em que se iniciam as audições sobre a situação que ocorreu em Setúbal, em que cidadãos ucranianos foram recebidos por elementos pró-russos.

À imprensa, e enquanto a audição decorre na Assembleia da República, André Ventura indica existem “suspeitas muito graves que entidades governamentais tiveram informações há vários anos que associações que estavam registadas como ucranianas eram, na verdade, pró-russas”.

Lançando algumas suspeitas ao PS, uma vez que chumbaram as propostas de audição do presidente da Câmara de Setúbal no Parlamento depois de toda a situação, Ventura acredita que “podemos estar sob atos de espionagem” do Kremlin e que o “Parlamento tem de fazer o seu papel”.

O líder do Chega refere que as suspeitas se tornam ainda mais grave na atualidade, em que a Câmara de Setúbal já teria “eventual conhecimentos” da associação pró-russa que se identifica como ucraniana e que o próprio Governo já deveria ter tido conhecimento da situação.

André Ventura reconhece que deve ser aberta uma comissão de inquérito sobre este assunto, e que o mesmo não deve ser levado de ânimo leve, uma vez que “há um escândalo que o país vê crescer” todos os dias. “O Parlamento tem de saber o que se passou para fazer escrutínio político”, nota.