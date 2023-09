As ameaças chegaram a mais de um em cada quatro dos computadores de Sistemas de Controlo Industrial no segundo trimestre.

21 Setembro 2023, 12h08

Os ataques cibernéticos ao sector industrial afetaram mais de um em cada quatro (26,8%) computadores de Sistemas de Controlo Industrial (ICS) no segundo trimestre do ano. O valor corresponde a um novo máximo trimestral, levantado pela tecnológica Kaspersky no seu relatório sobre segurança informática.

No primeiro semestre de 2023, as soluções disponibilizadas pela empresa bloquearam 11.727 famílias de malware diferentes em sistemas industriais.

O número de computadores ICS atacados, entre janeiro e junho, em regiões habitualmente mais seguras como a Europa Ocidental e o Norte da Europa, à semelhança de países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América e Canadá.

O aumento dos números, naquele capítulo, estará relacionado com o bloqueio de recursos de internet e de scripts maliciosos, normalmente fornecidos através da Internet e do email. Além disso, a deteção de spyware registou um crescimento considerável nestas áreas.