Ataques com “pedras” e ‘lasers’ apontados. Egito acusa os senegaleses de racismo no jogo de apuramento para o Mundial

Senegal e Egipto disputaram entre si um playoff de acesso ao Campeonato do Mundo. Uma eliminatória decidida nos penáltis, com vitória dos senegaleses e que terminou com momentos de enorme polémica, que levaram a acusações da Federação egípcia aos adeptos senegaleses após o fim do jogo.

Os faraós, treinados pelo português Carlos Queiroz, venceram a primeira mão, no Cairo, por 1-0. Seguiu-se a segunda partida, jogada em Dakar, capital do Senegal. A equipa da casa venceu pelo mesmo resultado e empatou a eliminatória, antes de o prolongamento terminar sem golos. O vencedor saiu da decisão através dos pontapés da marca de grande penalidade e foi a partir daqui que a polémica estalou.

É que, quando Mohamed Salah se preparava para bater o penálti, foi visado por múltiplos lasers apontados das bancadas à face do jogador do Liverpool, que acabou por desperdiçar a oportunidade de colocar o Egito em vantagem.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.

Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022