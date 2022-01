Até quando o futebol em Portugal aguenta mais escândalos? Veja o “Jogo Económico” com o CEO da Sport Integrity Global Alliance

Mergulhado em sucessivas investigações, com escutas a mostrar que o dinheiro do futebol português percorre circuitos muito duvidosos e difíceis de acompanhar, eis o infeliz retrato da gestão associada a alguns clubes da Liga portuguesa.

O português que lidera a Sport Integrity Global Alliance, Emanuel Macedo de Medeiros, é o convidado da edição desta semana do Jogo Económico. O atual líder da Sport Integrity Global Aliance (SIGA), que comanda esta entidade há quatro anos, foi reconduzido para orientar os destinos da SIGA até 2026.

A SIGA é uma coligação de integridade e boa governança no desporto, com mais de 100 parceiros internacionais, com a missão de “trazer reformas significativas e aumentar a integridade em todos os desportos”.

