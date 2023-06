A Cariano aumentou as vendas em mais de 50%, para cerca de 6,6 milhões de euros, quadruplicado a sua rentabilidade operacional.

19 Junho 2023, 11h00

A Atena Equity Partners concluiu a alienação da Cariano ao Grupo Tagar, “depois de no último ano e meio ter revitalizado a empresa, evitando o seu colapso”, refere a private equity em comunicado. Desde dezembro de 2021, “foi alcançado um crescimento e melhoria significativa da sua atividade, valorizando as suas pessoas e criando emprego. Com a aposta da Atena, e o forte alinhamento com o CEO da Cariano (Rui Bacalhau), a empresa registou um crescimento superior a 50% do seu volume de negócios, para 6,6 milhões de euros, e aumentou em mais de 10% a sua equipa, ao mesmo tempo que quadruplicou a sua rentabilidade operacional”.

Victor Guégués, founding partner da Atena Equity Partners, afirma, citado pelo comunicado, que o investimento na Cariano “permitiu criar as condições necessárias para se desenvolver e crescer, antecipando em dois anos as metas estabelecidas para 2025. Este forte desempenho, reforço da sustentabilidade e valorização dos seus profissionais, devolveu à empresa e aos seus stakeholders a confiança no futuro, suscitando o interesse de diversos operadores de mercado. Entendemos que o Grupo Tagar, um grupo português que é uma referência e que manterá a autonomia da Cariano, contribuirá de forma decisiva para o seu desenvolvimento, sendo a empresa parte estruturante do projeto que visa de criar o líder nacional neste sector”.

Por seu turno, Edgar Garcia, sócio co-fundador do Grupo Tagar, realça que “foi feito um trabalho fantástico de revitalização da Cariano. Por isso, decidimos avançar para a sua aquisição, reforçando as valências oferecidas pelo Grupo Tagar.”

O crescimento do mercado de energias renováveis, os novos projetos de infraestruturas e de descarbonização, o surgimento de novos segmentos de negócio e a exploração de sinergias com o Grupo Tagar, “vão continuar a ser os alicerces do desenvolvimento da empresa, que manterá a sua autonomia”.

Fundada há mais de 40 anos, a Cariano opera na montagem e na manutenção de torres eólicas em Portugal, “tendo uma forte presença e conhecimento dos principais parques eólicos em território nacional, posicionando- com expertise nos serviços de lifting, no desenvolvimento e manutenção de parques eólicos e grandes infraestruturas como parques industriais, via ferroviária, entre outros. A empresa é também uma referência no mercado de transportes especiais.

O Grupo Tagar foi criado em 1980 por Ilídio Tavares e Edgar Garcia e opera na disponibilização de autogruas, camiões-gruas, plataformas elevatórias e outros equipamentos de grande porte para eólicas e indústria. O grupo integra empresas como a Eurotagar, Idelgrua Ibérica, Gruav, Transtagar e Intergruas, e está presente em 14 países da Europa, África e América Latina.