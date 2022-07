“Atentado inaceitável à liberdade”. IL defende Pedro Abrunhosa

A Iniciativa Liberal defendeu o cantor Pedro Abrunhosa num projeto de voto de protesto contra “o comunicado intimidatório da Embaixada da Rússia”.

A IL recorda que, “no passado dia 20 de julho, a Embaixada da Federação Russa publicou um comunicado no qual condenou o protesto feito pelo músico Pedro Abrunhosa, no passado dia 2 de julho, no festival AgitÁgueda, contra a invasão russa da Ucrânia”.

Para a IL, as declarações da Embaixada da Rússia representam “um atentado inaceitável à liberdade de expressão em Portugal, como constituem uma forma de intimidação que não tem enquadramento nem nas liberdades públicas portuguesas nem no decorrer das relações diplomáticas entre os países”.

No projeto de voto, a Iniciativa Liberal sublinha ainda que, “segundo o artigo 37.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações”.

A reação da Iniciativa Liberal sucede à do PAN na sexta-feira. “Não podemos aceitar que a liberdade de expressão seja condicionada, para mais num contexto de manifestação contra a guerra e um regime opressor, no caso de Vladimir Putin. O comunicado da Embaixada Russa em reação às palavras de Pedro Abrunhosa não faz qualquer sentido e é lamentável”, escreveu a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, no Twitter.

Da parte do Governo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiou o “tom e conteúdo” do comunicado da Embaixada da Rússia em Portugal, segundo a agência “Lusa”.

No dia 2 de julho, quando atuava no festival AgitÀgueda, Pedro Abrunhosa aproveitou um dos temas mais controversos da carreira do artista para mostrar a sua desaprovação para com o Presidente russo.

Durante o festival Abrunhosa cantou com a plateia o verso “Vladimir Putin, go f* yourself”.

Por sua vez, a embaixada respondeu a 20 de julho considerando que as palavras foram “grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação da Rússia, bem como os seus mais altos dirigentes”.

Abrunhosa já respondeu e classificou as declarações da embaixada como “tentativa de censura perante a comunidade artística”.