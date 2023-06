O valor bruto acrescentado (VAB) pelo turismo representou 8,9% do VAB nacional, o que superou os níveis de 2019, ano em que representava 8,1% do VAB da economia.

28 Junho 2023, 16h45

Estima-se que a atividade turística tenha gerado um contributo direto e indireto de 29,2 mil milhões de euros para o PIB em 2022, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A estimativa preliminar da Conta Satélite do Turismo para 2022, aponta para um aumento nominal de 72,7% do valor acrescentado bruto gerado pelo turismo, que representou 8,9% do VAB nacional, o que mostra uma subida face a 2021, onde o VABGT representava apenas 5,7%.

O Consumo de Turismo no Território Económico (CTTE) foi equivalente a 15,8% do PIB, igualmente acima dos níveis de 2019, quando equivalia a 15,3% do PIB.