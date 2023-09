A ativista hoje detida na concentração de jovens pelo clima junto do Tribunal de Oeiras foi libertada cerca das 16:00 e será presente a Tribunal no dia 28.

15 Setembro 2023, 19h31

A informação foi divulgada pelos jovens que promoveram a concentração, que prometem que a partir de dia 13 de novembro vão iniciar uma nova onda de ações contra o uso dos combustíveis fósseis, sob o lema “não dar paz ao Governo até este ser o último inverno de gás”.

O protesto de hoje decorreu no local onde estavam a ser ouvidos outros ativistas, que tinham sido detidos na quinta-feira numa ação para bloquear a realização do Conselho de Ministros.

A concentração terminou cerca das 12:00, mas no local permaneceram alguns jovens até à chegada da ativista que fora detida hoje, segundo os jovens por estar a filmar, “do passeio, a manifestação pacífica que estava a decorrer pela justiça climática”.

“O governo, a polícia e as instituições preferem reprimir-nos a ouvir os estudantes que se manifestam pelo futuro”, disse citada num comunicado a porta-voz do protesto, Beatriz Xavier, acrescentando: “Sabemos que estamos do lado certo da história”.

A ação de hoje e a de quinta-feira junto do Conselho de Ministros têm como principais reivindicações o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.

