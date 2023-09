Ativistas enviaram uma carta ao G20, que se vai reunir neste fim de semana na Índia, para que estes cheguem a um acordo para aumentar a tributação das riquezas.

As economias desenvolvidas e emergentes, o G20, vão reunir-se este fim de semana na Índia. De acordo com os ativistas, o G20 deve aproveitar esta cimeira para chegar a um acordo internacional para aumentar os impostos sobre a riqueza dos mais ricos globalmente, segundo o jornal “The Guardian”.

Numa carta aberta dirigida ao G20 antes da reunião em Nova Deli, um grupo de 300 milionários, economistas e políticos afirmou que são necessárias medidas urgentes para evitar que a riqueza extrema “corroa o futuro coletivo”.

A carta, cujos signatários incluem a herdeira da Disney, Abigail Disney, e os artistas Brian Eno e Richard Curtis, faz o apelo para que o G20 demonstre a mesma cooperação global que demonstrou para garantir que as empresas multinacionais paguem um nível mínimo de impostos, mas agora para concordarem coletivamente em tributar a riqueza.

Os membros do G20 têm mostrado profundas divisões, pelo que pouco se espera desta cimeira, mas aqueles que defendem um imposto sobre a riqueza afirmam que esta é uma altura para os líderes ouvirem a opinião pública.

A carta, organizada pela organização Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Earth 4 All, Millionaires for Humanity e Oxfam revela que “muito trabalho já foi feito”. “Há uma abundância de propostas políticas sobre a tributação da riqueza apresentadas por alguns dos principais economistas do mundo. Agora só falta a vontade política para o concretizar”. E salienta ainda que tributar mais pesadamente a riqueza reduziria “níveis perigosos de desigualdade”.

De acordo com os ativistas, a riqueza combinada daqueles com mais de 50 milhões de dólares em ativos mais do que duplicou para 11,8 mil milhões, e apenas quatro cêntimos em cada dólar de receitas fiscais provêm de impostos sobre a riqueza.

A carta revela que o G20, composto pelo grupo G7 de países ricos com nações líderes em mercados emergentes como a China, a Índia, o Brasil e a Indonésia, deveria concordar coletivamente no aumento dos impostos sobre os indivíduos ricos e em acabar com a concorrência e a evasão fiscal por parte dos super-ricos.