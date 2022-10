Ativistas climáticos atiraram sopa a quadro de van Gogh. Obra não foi danificada

Os ativistas do grupo de defesa da ação climática ‘Just Stop Oil’ (‘Parem o petróleo’, em português) atiraram sopa de tomate ao quadro ‘Sunflowers’, um dos mais famosos do antigo pintor Vincent van Gogh, na Galeria Nacional de Londres, Reino Unido. A obra estava protegida por vidro e não foi danificada, informa num comunicado oficial.

Duas jovens, identificadas como fazendo parte daquele movimento, atiraram o líquido para a pintura e falaram para as pessoas que presenciaram o incidente de forma a clarificar o gesto.

“O que é que vale mais, a arte ou a vida?”, questionou Phoebe Plummer, uma das ativistas, de 21 anos. “[A arte] Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou a proteção do nosso planeta e das pessoas?”.

Os funcionários da galeria intervieram rapidamente para que as pessoas deixassem o local. Um comunicado indica que as ativistas atiraram “o que parece ser sopa de tomate” para a pintura e que foi chamada a polícia. A pintura não ficou danificada, enquanto a moldura apresenta “danos menores”, acrescenta.

Um vídeo do sucedido está a circular nas redes sociais e já tem milhares de reações dos internautas.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022