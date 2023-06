Os ativos do sector empresarial da Madeira atingiram os 2,7 mil milhões de euros. As empresas públicas regionais tiveram ativos contabilizados em 2,5 mil milhões de euros, e as empresas participadas regionais tiveram ativos de 184 milhões de euros.

29 Junho 2023, 09h45

Os ativos do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM) atingiram os 2,7 mil milhões de euros, no primeiro trimestre, o que representa uma subida de 15,1%, quando comparado com o período homólogo, de acordo com os dados da Secretaria Regional das Finanças.

As empresas públicas regionais tiveram ativos contabilizados em 2,5 mil milhões de euros, uma subida de 17,4% face ao período homólogo, enquanto que as empresas participadas regionais tiveram ativos de 184 milhões de euros, uma quebra de 8,8%.

“Nas empresas participadas regionais e face ao período homólogo do ano anterior, destaca-se a VIAEXPRESSO, com as reduções de 10,8 milhões de euros no ativo intangível e de 3,0 milhões de euros nos créditos a receber. Ainda nesta categoria de empresas, a VIALITORAL registou reduções no ativo intangível em 3,0 milhões de euros e nas disponibilidades em cerca de 2,4 milhões de euros”, diz a Secretaria Regional das Finanças.

Já nas empresas públicas regionais, a Secretaria Regional das Finanças destaca “o aumento da rubrica de ativos intangíveis em 180,7 milhões de euros, destacando-se a Água e Resíduos da Madeira (ARM), o acréscimo dos créditos a receber em 121,3 milhões de euros, sobressaindo a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) e a ARM, e o aumento dos clientes em 30,8 milhões de euros, destacando-se o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) e a ARM”.

Já no que diz respeito aos decréscimos “estes ocorreram nos ativos fixos tangíveis (-1,7 milhões de euros), com o maior contributo da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), e na rubrica de participações financeiras – método da equivalência patrimonial (-0,3 milhões de euros), sobressaindo a EEM”.

A Secretaria Regional das Finanças justifica o “aumento expressivo” do ativo da ARM, em 245,9 milhões de euros,

pelo “aumento dos seus ativos intangíveis, nomeadamente, em direitos de utilização e exploração de infraestruturas do sistema multimunicipal de águas e resíduos da Região Autónoma da Madeira até ao fim da concessão e também pelos valores a receber de subsídios ao investimento/contratos programa de financiamento”.

Com acréscimo dos ativos aparece também a EEM. Esta subida é justifica, pela Secretaria Regional das Finanças, pelo “aumento dos valores a receber do Sistema Elétrico Nacional (SEN), decorrente do aumento dos preços dos combustíveis e das licenças de emissão de CO₂ nos mercados internacionais”.

Já o aumento do ativo do SESARAM, em 36,9 milhões de euros, “é explicado pelo valor a receber de clientes (36,9 milhões de euros), nomeadamente, pagamentos que não foram feitos atempadamente referente a faturas emitidas ao Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAUDE)”.

A isto junta-se a subida nos ativos da Horários do Funchal (HF) e da Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) que vem “dos investimentos efetuados, variando os ativos fixos tangíveis em 14,1 milhões de euros e em 8,8 milhões de euros”, explica a Secretaria Regional das Finanças.