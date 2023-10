O programa vai abranger “uma vasta gama de tópicos essenciais, incluindo gestão da aviação, finanças, estratégia e sustentabilidade”.

23 Outubro 2023, 10h23

O instituto universitário Atlântica uniu-se à Aeroclasse, especialista em formação digital em aviação, para o desenvolvimento de uma pós-graduação em gestão de companhias aéreas.

Em comunicado, a Atlântica explicou que “a formação será lançada no próximo mês de novembro, em formato online”.

“Esta pós-graduação foi criada com o intuito de capacitar os atuais e aspirantes profissionais da aviação com os conhecimentos e competências necessários para se destacarem no dinâmico setor das companhias aéreas”, detalhou o instituto universitário.

O programa vai abranger “uma vasta gama de tópicos essenciais, incluindo gestão da aviação, finanças, estratégia e sustentabilidade”. “Os estudantes beneficiarão da experiência de instrutores líderes do setor e de um ambiente de aprendizagem flexível, que se adapta aos seus horários”.

“Estamos entusiasmados por colaborar com a Aeroclass para levar este programa transformador aos estudantes. Esta iniciativa reafirma o nosso compromisso de proporcionar um ensino de vanguarda e de formar profissionais preparados para o sector. Com esta parceria, esperamos a cultivar a próxima geração de líderes de gestão de companhias aéreas, que irão moldar o futuro da aviação”, assegurou Miguel Moreira, professor associado da Atlântica e coordenador da Pós-Graduação em Gestão de Companhias Aéreas.