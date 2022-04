Atleta olímpica portuguesa denuncia assédio sexual

Inês Henriques é marchadora olímpica e antiga campeã da Europa e do Mundo. Treina regularmente na estrada da Caniceira, localizada a nordeste de Santarém, e viveu na passada segunda-feira uma situação em que terá sido vítima do “assédio sexual durante o treino”, segundo relatou no Facebook.

A atleta conta que estava a aquecer, como sempre faz antes dos treinos, quando tudo aconteceu. “Estava a fazer os meus exercícios”, escreveu, contando que se cruzou com um homem. “Ele olhou, parou e perguntou-me se era atleta.” Rapidamente a atleta começou a sentir que algo estava errado.

“Respondi que sim e estávamos a ter uma conversa circunstancial, senti que se estava a aproximar muito de mim e afastei-me”, lembra. A marchadora diz que continuava a preparar-se para treinar quando voltou a olhar para o indivíduo, que “já estava a exibir o pénis”. Tudo isto aconteceu em “menos de dois ou três minutos”, segundo contou na mesma rede social.

“Piropos às vezes acontecem, não gosto! Porque estou a fazer o meu trabalho e gosto de ser respeitada, mas infelizmente tornou-se uma coisa banal, mas uma situação destas é de deixar-nos apreensivas e com medo”, escreveu a atleta, que sublinhou, no entanto, a importância de as mulheres se manifestarem perante situações como esta. “Nenhuma mulher, deve-se calar perante uma situação de assédio sexual, seja qual forma for”, destaca, lembrando que esta prática “é um crime”.

Inês Henriques é atleta marchadora, especialista nos 50 quilómetros marcha desde que a prova passou a fazer parte do circuito olímpico. Alcançou a medalha de Ouro no Campeonato do Mundo de Londres 2017 (em que estabeleceu um recorde do Mundo) e no Europeu de Berlim 2018. Esteve presente em três jogos Olímpicos, o último dos quais o Rio 2016.

“E se nos tira a nossa tranquilidade tem que ser denunciada! Informei a GNR da situação, mas como não sei quem é o indivíduo só o posso identificar se o ver novamente. Estou a divulgar a situação para alertar e terem cuidado”, afirmou.