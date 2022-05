Aumento de lucros não convencem investidores. PSI abre no ‘vermelho’ em linha com Europa

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta quarta-feira a negociar em terreno negativo ao desvalorizar 0,02% para 5,882.24 pontos, estando na linha d’água.

A Nos recua 1,78% para 3,98 euros, não satisfazendo os investidores com os resultados do primeiro trimestre, em que os lucros cresceram 35% para 41,1 milhões de euros. A Ren perde 0,52% para 2,86 euros e a Navigator desliza 0,15% para 3,94 euros. O BCP deprecia 0,07% para 0,15 euros e a Sonae perde 0,19% para 1,04 euros.

Também a EDP Renováveis está no ‘vermelho’ depois de apresentar lucros. A empresa ligada à energia limpa obteve um lucro de 66 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 75% em comparação com os três meses homólogos. Também as receitas cresceram 27% para 569 milhões de euros mas não chegaram para convencer os investidores.

Em contraciclo, os investidores olham com bons olhos para a Corticeira Amorim, que lucrou 20 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um acréscimo superior a 8% face ao período homólogo. A empresa da família mais rica de Portugal sobe 4,59% para 10,26 euros. A Mota-Engil avança 0,47% para 1,28 euros, a Altri ganha 0,39% para 6,49 eros, os CTT sobem 0,35% para 4,29 euros e a Galp soma 0,13% para 11,22 euros.

Nesta abertura, a Europa abriu no ‘vermelho’. O alemão DAX desce 0,24%, o francês CAC perde 027%, o espanhol IBEX recua 0,12% e Itália deprecia 0,20% e o britânico desliza 0,32%. O Euro Stoxx 50 desvaloriza 0,30% para 3.749,75 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent avança 2,69% para 107,79 dólares e o WTI valoriza 2,88% para 105,36dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 1,62% para 7,949 dólares.

No mercado cambial, o euro desce 0,07% para 1,0513 dólares e a libra esterlina recua 0,02% para 1,2496 dólares.