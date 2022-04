Autocarro português movido a hidrogénio já circula em Barcelona

Já é possível viajar pela capital da Catalunha num autocarro movido a hidrogénio. O veículo foi construído em Vila Nova de Gaia, pela CaetanoBus, fabricante portuguesa de autocarros e chassis. Agora faz parte da frota da Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) e é o primeiro de oito autocarros zero-emissões, do modelo H2.City Gold, que, de acordo com os planos divulgados pela empresa, vão fazer parte da frota da empresa até ao final do ano.

A TMB informa em comunicado que este hidrogénio vai ser gerado numa infraestrutura da Iberdrola, o que é inédito. Nunca antes esta energia renovável foi gerada no país vizinho para uso comercial e com capacidade para frotas de autocarros. O Plano Estratégico da TMB para 2025 prevê a “incorporação de 508 autocarros zero-emissões, dos quais 233 elétricos e 46 movidos a hidrogénio”, pode ler-se no mesmo documento.

Depois de Madrid, foi a vez de a capital da Catalunha contar com um autocarro Caetano H2.City Gold, que foi desenvolvido em parceria com a japonesa Toyota e cujas primeiras unidades foram vendidas em 2020. A CaetanoBus dá assim mais um passo em frente no seu objetivos de contribuir para a mobilidade elétrica.