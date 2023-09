Empresa vai aplicar o lay-off durante paragem de produção de nove semanas e rescindir contratos com trabalhadores temporários. A CT diz que tudo fará para manter estes postos de trabalho.

1 Setembro 2023, 07h00

A Autoeuropa prevê suspender a produção de veículos entre 11 de setembro e 12 de novembro devido à falta de peças de um fornecedor esloveno, tendo informado os trabalhadores que “esse período poderá ser reduzido com o evoluir da solução do problema”. A administração da empresa, que inicialmente tinha anunciado uma paragem de seis semanas, informou também a CT que “irá aplicar o lay-off” durante as nove semanas de paragem de produção e que “lamentavelmente” irá rescindir os contratos a termo incerto, numa comunicação interna a que o JE teve acesso.

