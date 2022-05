Autonomia energética com sacrifício da sustentabilidade é “completamente suicida”

A transição energética está na agenda mundial há, pelo menos, uma década, mas com as alterações climáticas aliadas ao impacto da pandemia e, mais recentemente, à guerra na Ucrânia, a necessidade de encontrar soluções ficou mais latente.

Na conferência ‘Os desafios da Energia’, promovida pela GoldEnergy e pela Axpo, do qual o Jornal Económico (JE) é media partner, três especialistas sublinharam a importância das alternativas ‘verdes’, sem desvalorizar os riscos e consequências que acarretam para a sociedade.

No painel ‘O novo paradigma da energia’, contou com as participações de Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Ricardo Nunes, presidente da Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (ACEMEL) e Rui Shantilal, especialista em cibersegurança, professor na Universidade Católica e managing partner da Integrity.

“É absolutamente incontornável que a transformação energética tem de acontecer, para sobrevivência não só do planeta, mas também deste sector fundamental que é o turismo”, afirma Cristina Siza Vieira. Na opinião da responsável da AHP, a necessidade de avançar com a transição energética compensa as consequências resultantes das medidas tomadas a curto prazo e lembra que “o mundo das viagens fáceis, baratas e frequentes, em que nos nos deslocávamos nem que fosse por dois dias, vai mudar”.

“É evidente que os preços vão subir, e vai-se refletir no consumidor”, acrescenta. Cristina Siza Vieira lembra que, para se alterar o padrão de consumo energético no sector do turismo, é necessário ter em conta o “ponto de vista” das companhias aéreas, dado que a “necessidade de encher os aviões é grande”. No entanto, sublinha que “uma autonomia energética com sacrifício da sustentabilidade seria suicida”.

Já Ricardo Nunes, considera que estamos “perante um novo paradigma” que não começou com a invasão russa à Ucrânia. A necessidade de consumir mais energia verde, tendo o consumidor no centro da cadeia de valor, “foram as duas dimensões que começaram este paradigma”. O responsável da ACEMEL aponta, ainda assim, para outra questão, esta sim, resultante da crise no leste europeu: a independência energética.

“Fruto desta invasão, acordámos para a questão da independência energética. A tecnologia não está preparada para uma transição limpa relativamente a outros países. A União Europeia tem noção disso. A dada altura foi vendida a ideia de que era possível fazer uma transição energética sem custos para o sector”, refere Ricardo Nunes.

Na opinião do responsável, o armazenamento de energia é o “verdadeiro game-changer” do sector, mas lembra que “estamos muito longe de dizer que o armazenamento é eficaz neste momento. Temos de fazer a transição na forma correta e no ritmo certo”.

Saber como e quando se poderá consumar a transição energética, esconde uma verdade incómoda que tem assolado empresas e governos por todo o mundo, a cibersegurança. Também aqui, no sector da energia, as vulnerabilidades exploradas pelos piratas informáticos tem crescido. Os ataques sucedem e, ao contrário do que possa acontecer nos computadores pessoais, o foco em fontes de energia poderá ter consequências devastadoras para a sociedade, e servir como foco para a chamada ‘guerra cibernética’.

Rui Shantilal não tem dúvidas de que a transição digital e energética deixa as populações mais expostas aos riscos. “Sem duvida que sim. Ouvimos desde o início que as palavras transformação, aceleração e adaptação trazem coisas boas, mas há sempre riscos associados”.

“A utilização massiva da tecnologia tem riscos, que são oportunidades para outros”, aponta Shantilal.

O especialista afirma, no entanto, que a tecnologia também tem ajudado a combater as dificuldades da sociedade atual, dando como exemplo a pandemia de Covid-19, e a forma como a tecnologia aproximou famílias, permitiu a viabilidade de empresas através do teletrabalho e ajudou a desenvolver as vacinas.

“Se pensarmos bem, esta pandemia se nos tivesse atingido há 20, 30 ou 40 anos, 80% da população não teria conseguido fazer teletrabalho e 100% não conseguiria estar em contacto com as suas famílias”.

Sobre a forma como as empresas e as pessoas, no geral, devem lidar com a influência da tecnologia e as vulnerabilidades a que estão expostas, o professor da Católia destaca que “vai havendo cada vez mais consciência, mas ainda não está na agenda como deveria estar. É um tópico que tem de estar na agenda do dia. Isto não é um bixo de sete cabeças, existem frameworks de gestão que ajudam a reduzir este risco, mas que é impossível de eliminar, a menos que deixemos de utilizar telemóveis, computadores e outros dispositivos eletrónicos”.