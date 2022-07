Autoridade da Concorrência recebeu 22,7 milhões em coimas nos últimos cinco anos

A Autoridade da Concorrência (Adc) já aplicou mais de mil milhões de euros em coimas nos últimos cinco anos. Mas apenas recebeu efetivamente 22,7 milhões de euros neste período. Apesar disso, Margarida Matos Rosa, presidente da AdC, garante que os processos estão a seguir o seu percurso normal na justiça.

“Entre 2017 e 2022, à data de 15 de julho, foram recebidos 22,7 milhões de euros. Não é assim tão inconsequente”, disse Margarida Matos Rosa ao deputados, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, esta terça-feira.

A responsável, cujo mandato termina daqui a quatro meses, reconhece que o montante aplicado foi bastante superior, mas garante que não é preocupante. “Não acho de todo que seja um problema. Acho que é o percurso normal que os casos fazem na justiça”, afirmou no Parlamento, notando que é habitual haver litigância nos casos com coimas mais elevadas, o que atrasa os processos de cobrança.

“Não houve uma invalidação das nossas decisões. Estão a fazer o seu caminho”, frisou, acreditando que “a maioria [das coimas] acabará por ser paga em breve”.

Desde que Margarida Matos Rosa assumiu a liderança da AdC que foi aplicado um recorde em coimas no valor de 1,4 mil milhões de euros. Mais recentemente, o regulador aplicou coimas de 41,3 milhões de euros a um conjunto de sete empresas de segurança e vigilância por um alegado cartel em concursos públicos.

O Grupo Trofa Saúde, o Hospital Particular do Algarve, o Grupo Mello, o Grupo Lusíadas, a Luz Saúde, além da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, também foram multados em 191 milhões de euros porque “coordenaram entre si a estratégia e o posicionamento negocial a adotar no âmbito das negociações com a ADSE”, afirmou a AdC no início de julho.

O nome de Margarida Matos Rosa é um dos apontados para liderar a CMVM, como avançou o Jornal Económico. Questionada sobre esta hipótese no Parlamento, a responsável optou por não responder.